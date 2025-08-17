Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Garden
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 1:10 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 1:10 PM IST

    അ​ല​ങ്കാ​ര​ത്തി​ന്​ ബോ​ഗ​ൻ​വി​ല്ല

    അ​ല​ങ്കാ​ര​ത്തി​ന്​ ബോ​ഗ​ൻ​വി​ല്ല
    ബോ​ഗ​ൻ​വി​ല്ല പൂ​ക്ക​ൾ അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ണ് കാ​ണാ​ൻ. ചെ​ട്ടി​യി​ൽ ബാ​ൽ​ക്ക​ണി​യി​ലും മു​റ്റ​ത്തു​മെ​ല്ലാം വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന ചെ​ടി​യാ​ണ്. പൂ​ക്ക​ൾ കു​റെ നാ​ൾ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ന​മ്മു​ടെ പൂ​ന്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ത്യ​ഹ​രി​ത അ​ല​ങ്കാ​ര​മാ​ണ്​ ബോ​ഗ​ൻ​വി​ല്ല​ക​ൾ. ക​ട​ലാ​സു പൂ​ക്ക​ൾ എ​ന്ന് ന​മ്മ​ൾ സാ​ധ​ര​ണ പ​റ​യും. ഈ ​ചെ​ടി​ക​ൾ പ​രി​പാ​ലി​ക്കാ​ൻ എ​ളു​പ്പ​മാ​ണ്. ഇ​തി​ന്‍റെ പൂ​ക്ക​ളു​ടെ നി​റം കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​തി​ന് വാ​ട്ട​ർ​മെ​ല​ൻ കി​സ്​ എ​ന്ന പേ​ര് വ​ന്ന​ത്. ത​ണ്ണി മ​ത്ത​ന്‍റെ കാ​മ്പി​ന്‍റെ നി​റ​വു​മാ​യി സാ​മ്യ​ത​യു​ണ്ട്. നേ​രി​ട്ട് സൂ​ര്യ പ്ര​കാ​ശം കി​ട്ടു​ന്നി​ട​ത്ത്​ വേ​ണം ഈ ​ചെ​ടി​ക​ൾ വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ. ആ​റ്​ മ​ണി​ക്കൂ​റെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശം കി​ട്ട​ണം. എ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്ര​മേ ന​ന്നാ​യി പൂ​ക്ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വു. ഇ​തി​ന്‍റെ ഇ​ല​ക​ൾ ക​ടും പ​ച്ച നി​റ​മാ​ണ്. ന​ട്ട്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ മു​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് എ​ന്നും വെ​ള്ളം കൊ​ടു​ക്ക​ണം. അ​തി​നു ശേ​ഷം ഇ​ട​വി​ട്ട്​ മ​തി. ചെ​ട്ടി​യി​ൽ വെ​ച്ചാ​ൽ 1.2 മു​ത​ൽ ര​ണ്ട്​ അ​ടി​വ​രെ പൊ​ക്കം വെ​ക്കും. ഒ​രു​പാ​ട് വ​ള​ർ​ന്നു പോ​കാ​തെ പ്രൂ​ൺ ചെ​യ്തു കൊ​ടു​ക്ക​ണം. വെ​ളി​യി​ലും ടെ​റ​സി​ലും ഇ​തി​നെ പ​ട​ർ​ത്തി വി​ടാം. പ്രൂ​ൺ ചെ​യ്ത്​ നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ ഇ​തി​ന്‍റെ ആ​കൃ​തി നി​ല​നി​ർ​ത്തി വെ​ക്കാം. വ​ള​ർ​ച്ച​യ്ക്കും പൂ​ക്ക​ളു​ണ്ടാ​കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും. പോ​ട്ടി​ങ്​ മി​ക്സി​നാ​യി ഡ്രൈ​നേ​ജ്​ ഉ​ള്ള ചെ​ടി​ച്ച​ട്ടി എ​ടു​ക്കു​ക. ഗാ​ർ​ഡ​ൻ സോ​യി​ൽ, മ​ണ​ൽ, ച​കി​രി​ച്ചോ​ർ, ക​മ്പോ​സ്റ്റ്​ എ​ന്നി​വ യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് ത​യ്യാ​റാ​ക്കാം. വ​ള​ർ​ന്നു ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ ന​ല്ലൊ​രു രാ​സ​വ​ളം ന​ൽ​ക​ണം.

    പൂ​ക്ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ പി​ടി​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടു കൂ​ടു​ത​ൽ നൈ​ട്ര​ജ​ൻ അ​ട​ങ്ങി​യ വ​ളം കൊ​ടു​ക്ക​രു​ത്. അ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്താ​ൽ ഇ​ല​ക​ളാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ണ്ടാ​വു​ക. ചെ​ട്ടി​യി​ൽ വെ​ച്ചാ​ൽ മ​ഞ്ഞു വീ​ഴ്ച​യും, ത​ണു​പ്പു​മൊ​ക്കെ ഉ​ള്ള​പ്പോ​ൾ ന​മു​ക്ക് എ​ടു​ത്തു സു​ര​ക്ഷി​ത സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​ൻ എ​ളു​പ്പ​മാ​ണ്.

