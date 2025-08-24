Begin typing your search above and press return to search.
    24 Aug 2025 12:07 PM IST
    24 Aug 2025 12:07 PM IST

    അ​ഗ​ലോ​ണി​മ ചെ​ടി​ക​ൾ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഏ​റെ പ്രി​യ​മു​ള്ള​താ​ണ്. ഇ​തി​ന്‍റെ പ​ല​ത​രം വ​ക​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഹൈ​ബ്രി​ഡ് വെ​റൈ​റ്റി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ ഏ​റെ പ്രി​യം. പൂ​ക്ക​ളെ​ക്കാ​ൾ ഭം​ഗി​യു​ള്ള ഇ​ല​ക​ൾ ഉ​ള്ള അ​ഗ​ലോ​ണി​മ ചെ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ ഏ​റെ പ്രി​യം. ന​മ്മു​ടെ പൂ​ന്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് പൂ​ക്ക​ൾ ഉ​ള്ള ചെ​ടി​ക​ളാ​ണ്. പൂ​ക്ക​ൾ കു​റ​ച്ചു​നാ​ൾ ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​കും. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ല​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​മി​ല്ല അ​വ എ​ക്കാ​ല​വും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. ഇ​തി​നെ ചൈ​നീ​സ് ഏ​വ​ർ ഗ്രീ​ൻ എ​ന്നും പ​റ​യാ​റു​ണ്ട്. അ​ഗ​ലോ​ണി​മ​യു​ടെ ഒ​രു പു​തി​യ വെ​റൈ​റ്റി ആ​ണ് അ​റ്റോ​ണി​മ യെ​ല്ലോ മ​ജ​സ്റ്റി​ക്. ഇ​തി​ൻ​റെ വൈ​ബ്ര​ന്‍റ്​ യെ​ല്ലോ ആ​ൻ​ഡ് ഗ്രീ​ൻ നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ല​ക​ൾ വ​ള​രെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​മാ​ണ്.

    പ​രി​ച​ര​ണ​വും കു​റ​ച്ചു മ​തി. ന​മു​ക്ക് ഇ​തി​നെ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ആ​യി​ട്ടും ഔ​ട്ട്ഡോ​ർ ആ​യി​ട്ടും വെ​ക്കാം. ഔ​ട്ട്ഡോ​ർ ആ​യി​ട്ട് വെ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ധി​കം സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത സ്ഥ​ല​ത്ത് വെ​ക്ക​ണം. ഇ​ളം​വേ​ലി​ൽ കി​ട്ടു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത്. ഇ​ത് ന​മു​ക്ക് ഒ​രു എ​യ​ർ പ്യൂ​രി​ഫ​യ​ർ കൂ​ടി​യാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ആ​യി​ട്ട് വെ​ക്കാ​നും ന​ല്ല​താ​ണ്. ന​ല്ല ട്രെ​യി​നേ​ജ് ഉ​ള്ള ചെ​ട്ടി നോ​ക്കി എ​ടു​ത്തി​ട്ട് ന​മു​ക്ക് പോ​ട്ടി മി​ക്സ് ത​യ്യാ​റാ​ക്കാം. ച​കി​രി​ച്ചോ​റ് ഗാ​ർ​ഡ​ൻ സോ​യി​ൽ പെ​രി ലൈ​റ്റ് എ​ന്നി​വ മി​ക്സ് ചെ​യ്ത് ന​മു​ക്ക് പോ​ട്ടി മി​ക്സ് ത​യ്യാ​റാ​ക്കാം. പോ​ട്ടി മി​ക്സി​ൽ ഫം​ഗ​സ് ഒ​ന്നും ബാ​ധി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ഫും കൂ​ടി മി​ക്സ് ചെ​യ്യാം.

    വെ​ള്ളം മ​ണ്ണി​ൻ​റെ ന​ന​വ് അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഒ​ഴി​ച്ച് കൊ​ടു​ത്താ​ൽ മ​തി. ഈ ​ചെ​ടി​ക​ൾ അ​ധി​കം പൊ​ക്കം വ​യ്ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ന്‍റെ ത​ണ്ട് കു​റ​ച്ച് മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി അ​ടു​ത്ത ചെ​ടി കി​ളി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ക്കാം. പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട​ത് മു​റി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ആ ​ര​ണ്ട് അ​റ്റ​ത്തും ഏ​ത് പ്ലാ​ന്‍റി​ൽ നി​ന്നാ​ണോ മു​റി​ച്ച​ത് ആ ​പ്ലാ​ന്‍റി​ലും മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ ആ ​ചെ​ടി​യു​ടെ ത​ണ്ടി​ലും സാ​ഫ് പു​ര​ട്ട​ണം. പൂ​ക്ക​ൾ ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഗാ​ർ​ഡ​ൻ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​യ ചെ​ടി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ്​ ഈ ​അ​ഗ​ലോ​ണി​മ.

