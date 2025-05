വീടിനെ തേൻകുരുവികളുടെ കൂടാരമാക്കാം, ഈ 10 വർണ്ണച്ചെടികൾ നടൂ...

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് പക്ഷികളുമായുള്ള സഹവാസം മനോഹരമായ അനുഭവമാണ്. കൂട്ടിലിട്ടു വളർത്താതെ അതൊരു പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം കുളിർമ പകരുമെന്നോ അത്! ഹമ്മിങ് ബേർഡുകൾ അഥവാ തേൻകുരുവികൾ കാഴ്ചയിലെ പ്രിയങ്കരർ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് അവ പ്രയോജനകരമായ പരാഗണകാരികളാണ്. കൊതുകുകൾ പോലുള്ള പ്രാണികളെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നതിനാൽ ഉപകാരികളുമാണ്. ഈ ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞൻ പക്ഷികളെ നിങ്ങളുടെ പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും? തേനൂറും വർണപ്പൂക്കളുള്ള ഈ ചെടികൾ വളർത്തിനോക്കൂ...



റെഡ് സാൽവിയ: ഈ ചെടിയുടെ തിളക്കമുള്ള ചുവന്ന പൂക്കളും സമൃദ്ധമായ പച്ചപ്പുള്ള ഇലകളും ഹമ്മിംഗ് ബേർഡുകൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഏപ്രിൽ മുതൽ നവംബർ വരെ അവയുടെ ട്യൂബുലാർ പൂക്കൾ ധാരാളം തേൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കും. നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള മണ്ണിൽ നടാം. വരൾച്ചയെ പ്രതിരോധിക്കും. നല്ല സൂര്യപ്രകാശം മുതൽ ഭാഗികമായി തണൽ വരെ ആവാം.



ബട്ടർഫ്ലൈ വീഡ് ഹമ്മിംഗ്ബേർഡുകൾ തിളക്കമുള്ള നിറങ്ങളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ബട്ടർ​ൈഫ്ല വീഡിന്റെ ചുവപ്പും ഓറഞ്ചും നിറത്തിലുള്ള ട്യൂബുലാർ പൂക്കൾ അവക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഈ ചെടി ഒതുക്കമുള്ളതും ഒരിക്കൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചാൽ വരൾച്ചയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതുമാണ്. അതിനാൽ ഇത് പാത്രങ്ങളിൽ നന്നായി വളരുന്നു.

ബീ ബാം ബീ ബാം/ തേനീച്ച ബാമിന്റെ വേഗത്തിൽ പടരുന്ന ട്യൂബുലാർ പൂക്കൾ ഇതിനെ ഹമ്മിംഗ് ബേർഡുകൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കുന്നു. ഈർപ്പമുള്ളതും നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ളതുമായ മണ്ണാണ് ബീ ബാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നതിനാൽ കണ്ടെയ്നറുകളിൽ വളർത്താം.

ആഗപന്തസ് ഈ നീല- വയലറ്റു പൂക്കളുടെ വലിയ കൂട്ടങ്ങളെ ഹമ്മിംഗ്ബേർഡുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. വേരുകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സമൃദ്ധമായി പൂക്കുന്ന ഒരു ഒതുക്കമുള്ള ചെടി കൂടിയാണ് ആഗപന്തസ്. ഇത് കണ്ടെയ്നറുകളിൽ നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള മണ്ണിൽ നടാം. നല്ല സൂര്യ പ്രകാശം മുതൽ ഭാഗിക തണൽ വരെ ആവാം.

കാർഡിനൽ ഫ്ലവർ കാർഡിനൽ പുഷ്പത്തിന്റെ ഊർജസ്വലമായ ചുവന്ന നിറം ഹമ്മിംഗ്‌ബേർഡിനെ ആകർഷിക്കുന്ന കാന്തമാണ്. കൂടാതെ, അതിന്റെ നീളമുള്ള ട്യൂബുലാർ പൂക്കൾ പക്ഷിയുടെ നീളമുള്ള കൊക്കിനും നാവിനും തികച്ചും അനുയോജ്യമാണ്. ജൂലൈ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ പൂക്കും. നനഞ്ഞ മണ്ണിൽ വളരുന്നു. മികച്ച ഫലങ്ങൾക്കായി അല്പം വലിയ പാത്രത്തിൽ നടുക.

ഹിസോപ്പ് ഈ കാഠിന്യമുള്ള ചെടിയിൽ ചെറുതും ട്യൂബുലാർ ലാവെൻഡർ നീല പൂക്കളും സുഗന്ധമുള്ള ഇലകളുമുണ്ട്. അവയെ ഹമ്മിംഗ് ബേഡുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പരിമിതമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടാനാവുന്ന ഒതുക്കമുള്ള കുറഞ്ഞ പരിപാലനം ആവശ്യമുള്ള ചെടി കൂടിയാണ് ഹിസോപ്പ്.

ഈസ്റ്റേൺ റെഡ് കൊളംബൈൻ ഈ ചുവപ്പും മഞ്ഞയും നിറത്തിലുള്ള ട്യൂബുലാർ പൂക്കൾ ഫെബ്രുവരി മുതൽ ജൂലൈ വരെയാണ് വിരിയുക. ഹമ്മിംഗ് ബേർഡുകളുടെ ദേശാടന കാലയളവാണിത്. നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള ഈർപ്പമുള്ള മണ്ണിൽ നടാം.

കാലിഡോസ്കോപ്പ് അബെലിയ വസന്തകാലം മുതൽ ശരത്കാലം വരെ സുഗന്ധമുള്ള ട്യൂബുലാർ പൂക്കൾ ഈ നിത്യഹരിത കുറ്റിച്ചെടിയെ മൂടുന്നു. കാലിഡോസ്കോപ്പിന് ഒതുക്കമുള്ളതും ഉയരത്തിലുമുള്ള വളർച്ചയാണ്. നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള മണ്ണിൽ 2 മുതൽ 3 അടി ഉയരവും 3 മുതൽ 4 അടി വീതിയും ഉള്ള പാത്രങ്ങളിൽ നടാം.

ശരത്കാല സേജ് ഈ പൂച്ചെടി ചെറിയ ട്യൂബുലാർ, പിങ്ക്, ചുവപ്പ് നിറങ്ങളിലുള്ള പൂക്കളുടെ കൂട്ടങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. മാർച്ച് മുതൽ നവംബർ വരെ ചൂടുള്ള സമയത്താണ് ഇവ പൂക്കുന്നത്. ഇത് ഹമ്മിംഗ്ബേർഡിന്റെ ദേശാടന കാലഘട്ടങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള മണൽ അല്ലെങ്കിൽ പശിമരാശി മണ്ണിൽ നടാം.

ലന്റാന പിങ്ക്, മഞ്ഞ നിറങ്ങളുടെ സംയോജനവും നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പൂവിടുന്ന സീസണും (വേനൽക്കാലം മുതൽ ശരത്കാലം വരെ) ഈ ചെടിയെ ഹമ്മിംഗ് ബേർഡുകൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കുന്നു. മറ്റ് പൂക്കൾ വാടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വേനൽക്കാലത്തെ ചൂടിൽ ലന്റാന തഴച്ചുവളരും. കുറഞ്ഞ പരിപാലനം ആവശ്യമുള്ള ഈ ചെടി എളുപ്പത്തിൽ പരിപാലിക്കാവുന്ന പക്വമായ വലുപ്പത്തിൽ എത്തുന്നു. അതിനാൽ ഇത് ചെടിപ്പാത്രങ്ങളിൽ നന്നായി ഒതുങ്ങും. നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള ചെറുതായി അമ്ലത്വമുള്ള മണ്ണിൽ നടാം.

10 Container Plants That Will Attract Hummingbirds to Your Patio, Porch, or Garden