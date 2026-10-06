വീട്ടിലെ പൊടി കുറയ്ക്കാൻ എളുപ്പവഴികൾ

വീട്ടിലെ പൊടി കുറയ്ക്കാൻ എളുപ്പവഴികൾtext_fields
വീട് എത്ര വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചാലും കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ പൊടി അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് സ്ഥിരം പ്രശ്നമാണ്. ജനലുകളും വാതിലുകളും തുറന്നിടുന്നതിലൂടെ പുറത്തുനിന്നുള്ള പൊടിയും മണ്ണും വീട്ടിലെത്താം. വസ്ത്രങ്ങൾ, കിടക്ക, കാർപ്പറ്റ്, കർട്ടൻ, ഫർണിച്ചർ എന്നിവയിലും പൊടിക്കണങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടും. ദിവസവും മണിക്കൂറുകളോളം വൃത്തിയാക്കേണ്ടിവരാതെ വീട്ടിലെ പൊടി കുറയ്ക്കാൻ ചില ശീലങ്ങൾ സഹായിക്കും.
ചെരിപ്പ് വീടിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക
പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെരിപ്പിലൂടെ മണ്ണും പൊടിയും വീടിനുള്ളിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ വീടിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിന് സമീപം ചെരിപ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കാം. വാതിലിന് മുന്നിൽ നല്ലൊരു ഡോർമാറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതും സഹായകരമാണ്. പുറത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ കാലുകൾ വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ശീലം പൊടി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
ബെഡ്ഷീറ്റും തലയിണ കവറുകളും കഴുകുക
കിടക്കയിൽ പൊടി, ചർമ്മത്തിലെ മൃതകോശങ്ങൾ, മറ്റു ചെറിയ കണങ്ങൾ എന്നിവ അടിഞ്ഞുകൂടാം. അതിനാൽ ബെഡ്ഷീറ്റ്, തലയണ കവർ, പുതപ്പ് എന്നിവ പതിവായി കഴുകണം. കഴുകിയ വസ്തുക്കൾ നന്നായി ഉണക്കിയ ശേഷം ഉപയോഗിക്കാവൂ.
കർട്ടനും കാർപ്പറ്റും മറക്കരുത്
പൊടിയുടെ പ്രധാന ശേഖരകേന്ദ്രങ്ങളാകാം കർട്ടനും കാർപ്പറ്റും. കർട്ടനുകൾ ഇടയ്ക്കിടെ കഴുകുകയോ വാക്വം ചെയ്യുകയോ വേണം. കാർപ്പറ്റും റഗ്ഗുകളും സ്ഥിരമായി വൃത്തിയാക്കണം. വളരെ അധികം പൊടി അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാർപ്പറ്റുകളും അലങ്കാര വസ്തുക്കളും കുറയ്ക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.
ജനലുകളും വാതിലുകളും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക
ജനലുകളിലൂടെ കാറ്റിനൊപ്പം പൊടി വീട്ടിലെത്താം. ജനൽപ്പാളികൾ, ഗ്രില്ലുകൾ, സൺഷേഡുകൾ, വാതിലുകളുടെ അരികുകൾ എന്നിവയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന പൊടി തുടച്ചുനീക്കണം. ജനലുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ നെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്നുള്ള പൊടിയും കീടങ്ങളും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക
പുറത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ബാഗുകൾ, പെട്ടികൾ, ഷൂസ് തുടങ്ങിയവയിലൂടെ പൊടി വീട്ടിലെത്താം. പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് പാക്കേജുകൾ വീടിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവയുടെ പുറംഭാഗം വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വെക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം.
ദിവസവും ചെറിയ വൃത്തിയാക്കൽ
ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മണിക്കൂറുകളോളം വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് പകരം ദിവസവും 10-15 മിനിറ്റ് വീതം ചെറിയ വൃത്തിയാക്കൽ നടത്തുന്നത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊടി അടിയുന്ന ഇടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവക്ക് മുൻഗണന നൽകാം.
വീട്ടിലെ പൊടി പൂർണമായി ഒഴിവാക്കുക പ്രായോഗികമല്ലെങ്കിലും അതിന്റെ അളവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ചെരിപ്പ് വീടിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, ബെഡ്ഷീറ്റുകളും കർട്ടനുകളും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക, ശരിയായ രീതിയിൽ തറയും ഫർണിച്ചറുകളും വൃത്തിയാക്കുക, അനാവശ്യ സാധനങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കും. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, ഒറ്റത്തവണത്തെ വലിയ ശുചീകരണത്തേക്കാൾ സ്ഥിരമായ ചെറിയ ശീലങ്ങളാണ് പൊടി നിയന്ത്രിക്കാൻ കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത്.
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