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Madhyamam
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    മിനിമലിസവും സ്മാർട്ട് സാങ്കേതികവിദ്യയും: വീടുനിർമാണത്തിൽ പുതിയ തരംഗം

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    മിനിമലിസവും സ്മാർട്ട് സാങ്കേതികവിദ്യയും: വീടുനിർമാണത്തിൽ പുതിയ തരംഗം
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    ഒരു കാലത്ത് വലിയ വിസ്തീർണ്ണവും ആഡംബരം നിറഞ്ഞ അലങ്കാരപ്പണികളുമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ വീട് നിർമാണത്തിന്റെ പ്രധാന അടയാളങ്ങൾ. എന്നാൽ, 2026-ലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വീട് നിർമാണ സങ്കൽപ്പങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പുറംകാഴ്ചയിലെ ആഡംബരത്തേക്കാൾ, താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനും പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഡിസൈനുകൾക്കുമാണ് ഇന്ന് മുൻഗണന.

    ട്രോപ്പിക്കൽ മോഡേൺ ഫ്യൂഷൻ

    കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ട്രോപ്പിക്കൽ മോഡേൺ ആർകിടക്ചർ ശൈലിയാണ് ഇപ്പോൾ തരംഗം. പരമ്പരാഗതമായ ചരിഞ്ഞ മേൽക്കൂരകളും പടിപ്പുരകളും ആധുനികമായ ഫ്ലാറ്റ് റൂഫുകളോടും ഗ്ലാസ് വാതിലുകളോടും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ശൈലിയാണിത്. ഇത് വീടിനുള്ളിൽ മികച്ച വായുസഞ്ചാരവും പ്രകാശവും ഉറപ്പാക്കുന്നു.

    നടുമുറ്റങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവരവും ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകളും

    പഴയ നാലുകെട്ടുകളിലെ നടുമുറ്റങ്ങൾ പുതിയ രൂപത്തിൽ വീണ്ടും ജനപ്രിയമാവുകയാണ്. വീടിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തായി ഒരുക്കുന്ന ചെറിയ ഓപ്പൺ കോർത്യാർഡുകൾ വീടിനുള്ളിലെ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇതിനോടൊപ്പം പ്രകൃതിയെ വീടിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ബയോഫിലിക് ഡിസൈനുകളും ഇൻഡോർ ഗാർഡനുകളും 2026-ലെ പ്രധാന സവിശേഷതയാണ്.

    മിനിമലിസ്റ്റ് ഇന്റീരിയറും ഓപ്പൺ ഫ്ലോർ പ്ലാനും

    മുറികൾ വേർതിരിക്കുന്ന ചുവരുകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കി ലിവിങ്, ഡൈനിങ്, കിച്ചൺ ഏരിയകൾ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഓപ്പൺ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ രീതിക്കാണ് ഇന്ന് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുള്ളത്. അനാവശ്യ ഫർണിച്ചറുകൾ ഒഴിവാക്കി, ലളിതമായ വരകളും എർത്ത് ടോൺ (തവിട്ട്, ഗ്രേ, വെള്ള) നിറങ്ങളും നൽകുന്ന മിനിമലിസ്റ്റിക് ശൈലി വീടുകൾക്ക് കൂടുതൽ വലിപ്പവും ശാന്തതയും നൽകുന്നു.

    മൾട്ടി-ഫങ്ഷണൽ ഫർണിച്ചറുകളും മോഡുലാർ കിച്ചണും

    സ്ഥലപരിമിതി മറികടക്കാൻ മൾട്ടി-പർപ്പസ് ഫർണിച്ചറുകൾ (ഉദാഹരണത്തിന് സോഫാ കം ബെഡ്, മർഫി ബെഡുകൾ) ആളുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അടുക്കളകൾ വെറും പാചകപ്പുരകൾ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് വീടിന്റെ പ്രധാന സോഷ്യൽ സ്പേസായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. സ്മാർട്ട് സ്റ്റോറേജ് സൗകര്യങ്ങളുള്ള മോഡുലാർ കിച്ചണുകളും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടറുകളുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ്.

    പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സാമഗ്രികളും ഊർജ്ജ സംരക്ഷണവും

    വെട്ടുകല്ല്, ടെറാക്കോട്ട ടൈലുകൾ, റീക്ലെയിംഡ് വുഡ് (പുനരുപയോഗിച്ച തടി) തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിദത്ത സാമഗ്രികൾക്ക് പ്രിയമേറുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം റൂഫ് ടോപ്പുകളിൽ സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും മഴവെള്ള സംഭരണികൾ നിർമിക്കുന്നതിനും മലയാളികൾ ഇന്ന് ബോധപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്.

    സ്മാർട്ട് ഹോം ടെക്നോളജി

    ലൈറ്റുകൾ, ഫാനുകൾ, സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം എന്നിവ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വഴിയോ വോയിസ് കമാൻഡ് വഴിയോ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓട്ടോമാറ്റഡ് സ്മാർട്ട് ഹോം സാങ്കേതികവിദ്യ സാധാരണ വീടുകളിലും ഇപ്പോൾ ഇടംപിടിക്കുന്നുണ്ട്.

    'അകത്താണ് വീട്' എന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് 2026-ലെ മലയാളി. പുറംകാഴ്ചയിലെ ആർഭാടങ്ങൾക്കായി പണം കളയാതെ, ജീവനുള്ളതും പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിനിൽക്കുന്നതുമായ അകത്തളങ്ങൾ ഒരുക്കാനാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും താൽപര്യപ്പെടുന്നത്. ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ പരമാവധി സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന ഈ പുതിയ മാറ്റം കേരളീയ ഭവനനിർമാണ രംഗത്ത് വലിയൊരു വിപ്ലവമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

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    News Summary - Smart Tech, Minimalist Homes
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