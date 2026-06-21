അഞ്ചര സെന്റ്- ചെറുതെങ്കിലും ചേലുള്ള ഇടം തീർക്കാം...text_fields
ചെറിയ സ്ഥലത്ത് വീടും പരിസരവും ഭംഗിയാക്കുക എന്നത് പലരുടെയും സ്വപ്നമാണ്. അഞ്ചര സെന്റ് ഭൂമിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് അൽപ്പം അധ്വാനിച്ചാൽ, അവിടെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ് മനോഹരമായ ഇടമൊരുക്കാം.
വീടിന്റെ പുറം ഭംഗി, നിറം-കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വലിയ മാറ്റം
പഴകിയ വീടിനെ പുതുക്കാൻ നിറം നൽകിയാൽ മതി. ഇളം മഞ്ഞ, ക്രീം, ഓഫ് വൈറ്റ് തുടങ്ങിയ നിറങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥക്കും ഇടത്തരം വീടുകൾക്കും ഏറ്റവും ചേരും. ജനൽ ചട്ടങ്ങളും കോണുകളും കടും നിറത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ ലുക്ക് നൽകും.
കോൺക്രീറ്റ് ഗ്രില്ലും ഫ്ലവർ ബോക്സും
വീടിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ലളിതമായ കോൺക്രീറ്റ് ഗ്രിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടിക കൊണ്ടുള്ള ഫ്ലവർ ബോക്സ് ഒരുക്കാം. ഇതിൽ മണി പ്ലാന്റ്, ബൊഗൈൻവില്ല, ഹൈബ്രിഡ് റോസ് തുടങ്ങിയ ചെടികൾ വളർത്തിയാൽ വീടിന്റെ ഭംഗി ഇരട്ടിക്കും.
മുറ്റം-ചെറിയ ഇടം, വലിയ ആനന്ദം
മണ്ണ് ഒരുക്കൽ- ആദ്യം മുറ്റത്തെ കള നീക്കി, കുഴിച്ച് ചകിരിച്ചോർ, ഉണ്ടക്കമ്പോസ്റ്റ് ചേർത്ത് മണ്ണ് സമ്പന്നമാക്കണം. ഇതിന് ചെലവ് വളരെ കുറവ്. ഇൻഡോർ-ഔട്ട്ഡോർ ഗ്രീനറി-ചെലവ് കൂടാതെ ഭംഗിക്ക്, തെങ്ങോല, വാഴ, ചേമ്പ്, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പ്, ചേന തുടങ്ങിയ ചെടികൾ നടാം. ഭംഗിയും ഉപകാരവും ഒരേ സമയം. ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയ കിച്ചൻ ഗാർഡൻ ഒരുക്കാം.
ടൈൽ / ഇഷ്ടിക പാത
മുറ്റത്ത് ഒരു ലളിതമായ ഇഷ്ടിക പാകിയ നടപ്പാത ഒരുക്കുന്നത് ഭംഗിക്ക് ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ വഴിയാണ്. ഓൾഡ് ഫ്ലോർ ടൈൽ കഷ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ഇത് ചെയ്യാം.
ചെറിയ ഫൗണ്ടൻ
ഒരു ടെറക്കോട്ട കലത്തിൽ ചെറിയ ജലസസ്യം നട്ടാൽ ഒരു മിനി വാട്ടർ ഗാർഡൻ ആകും. 300-500 രൂപ ചെലവിൽ ഒരുക്കാം.
ലൈറ്റിങ്-രാത്രിയിലെ ഭംഗി
സോളാർ ഗാർഡൻ ലൈറ്റ് ഇക്കാലത്ത് വളരെ വിലക്കുറവിൽ ലഭിക്കും. മുറ്റത്ത് 4-5 ഇടത്ത് നട്ടാൽ രാത്രിയിൽ കാഴ്ച അദ്ഭുതകരമാകും.
ഗേറ്റും വേലിയും
പഴയ ഇരുമ്പ് ഗേറ്റ് ഒരു കോട്ട് ചായം തേച്ചാൽ പുതിയ ഗേറ്റ് പോലെ തോന്നും. വേലിക്ക് ചുറ്റും ചെടികൾ പടർത്തിയാൽ ജൈവ മതിൽ ഉണ്ടാകും. ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഓപ്ഷനാണിത്.
ചെലവ് കൂടാതെ ഭംഗിയാക്കാൻ ആഗ്രഹവും ക്ഷമയും വേണം. ഓരോ ആഴ്ചയും അൽപ്പം ചെയ്താൽ ആറ് മാസം കൊണ്ട് ആകർഷണ കേന്ദ്രമാകും. ഇത് വെറും ഭൂമി അല്ല, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗം, സ്നേഹത്തോടെ നനച്ചാൽ അത് വിരിഞ്ഞു നിൽക്കും.
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