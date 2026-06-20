ഫ്ലാറ്റ് ഉപേക്ഷിച്ചു, ലക്ഷ്വറി ഹോട്ടൽ വേണ്ടെന്നു വച്ചു, പുതുതലമുറ തറവാട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തിന് ?text_fields
കാലത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽ പലതും മാഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ, ചിലത് തിരിച്ചുവരുന്നു. കേരളത്തിലെ പഴയ നാലുകെട്ടും എട്ടുകെട്ടും തറവാടുകളും ആധുനിക ജീവിതത്തിന്റെ വേഗതയിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്ന് കരുതിയതൊക്കെ തെറ്റെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ മാറ്റം. ഒരു പുതിയ തലമുറ, പഴയ മണ്ണിന്റെ ഗന്ധം തേടി, തറവാടിന്റെ വാസ്തുശൈലിയിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്.
പഴമയുടെ ആകർഷണം
കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത ഭവനങ്ങൾ വെറും കെട്ടിടങ്ങളായിരുന്നില്ല. അവ ഒരു ജീവിതദർശനത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമായിരുന്നു. നടുമുറ്റം, ചുറ്റുവരാന്ത, ഓടുമേഞ്ഞ കൂരകൾ, തടികൊണ്ടുള്ള കൊത്തുപണികൾ, അകത്തളങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇടം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ഇന്ന്, ആ ശൈലി അനുകരിച്ച് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് ഭവനങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന പ്രവണത കേരളത്തിൽ ശക്തമാകുകയാണ്.
ആധുനിക തറവാടിന്റെ സവിശേഷതകൾ
ഇന്നത്തെ 'നവ തറവാടുകളിൽ' പഴമയും പുതുമയും സമ്മേളിക്കുന്നു. നടുമുറ്റം ഇന്ന് ഒരു ഓപ്പൺ-ടു-സ്കൈ ലൗഞ്ചായി മാറി. ഓടുമേഞ്ഞ മേൽക്കൂര കൊണ്ട് ചൂട് കുറക്കുന്ന ആശയം ഊർജ്ജലാഭകരമായ ഡിസൈൻ ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു. തടിയിൽ കൊത്തിയ ജനലുകളും വാതിലുകളും ഇന്ന് വിലകൂടിയ ലക്ഷ്വറി ഘടകങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നു. ചുറ്റുവരാന്ത ഒരു സോഷ്യൽ സ്പേസ് ആകുന്നു. അതൊരു ഔട്ട്ഡോർ ഡൈനിങ് ഏരിയയോ, ഇ-വർക്ക് സ്പേസോ ആകാം. അകത്തളം, ഇന്ന് ഒരു 'ഫോക്കൽ പോയന്റ്' ആയോ, ഹോം ഓഫിസായോ, ലൈബ്രറിയായോ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഉണർവിന്റെ കാരണങ്ങൾ
പുതുതലമുറയുടെ തിരിച്ചുപോക്കിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം. കേരളത്തിന്റെ ഉഷ്ണമേഖലാ കാലാവസ്ഥക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം പഴയ ശൈലിയാണ്. നടുമുറ്റം വായുസഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഓടുകൾ ചൂടിനെ തടയുന്നു. തടിക്കഴുക്കോലുകൾ ശീതളിമ നൽകുന്നു. ഒരു പ്രകൃതിദത്ത എയർകണ്ടീഷനിങ് സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
രണ്ടാമതായി, സ്വത്വബോധത്തിന്റെ ഉണർവ്. ഫ്ലാറ്റ് സംസ്കാരത്തിൽ ഒരേ രൂപത്തിൽ, ഒരേ ഘടനയിൽ ജീവിച്ച ഒരു തലമുറ, ഇപ്പോൾ 'ഞാൻ ആരാണ്' എന്ന ചോദ്യം ഭവന നിർമാണത്തിലൂടെ ഉത്തരം തേടുകയാണ്. കേരളീയ ആർക്കിടെക്ചർ ആ സ്വത്വബോധത്തിന്റെ ദൃശ്യ ആവിഷ്കാരമാണ്.
മൂന്നാമതായി, ടൂറിസം ഒരു പ്രചോദനമാണ്. ഹോം സ്റ്റേകളിൽനിന്ന് ഒരു തലമുറ പഠിച്ചത്, പഴയ ശൈലി വിദേശ സഞ്ചാരികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന 'ആധികാരിക കേരളം' ആണ് എന്നതാണ്. ആ ആഗ്രഹം, ഉടമകളെ സ്വന്തം ഭവന നിർമാണത്തിലും ഈ ശൈലി പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
വെല്ലുവിളികൾ
ശൈലി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വഴിയിൽ വെല്ലുവിളികളും ധാരാളമാണ്. തടി ലഭ്യത കുറഞ്ഞു, കൊത്തുപണി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ കുറഞ്ഞു, നിർമാണച്ചെലവ് കൂടി. ഒരു ആധുനിക നാലുകെട്ട് നിർമിക്കാൻ സാധാരണ ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഇരട്ടി ചെലവ് വരാം. എങ്കിലും, ഈ ഭവനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ പറയുന്നത്, 'ഇത് ഒരു ചെലവല്ല, ഒരു നിക്ഷേപമാണ്' എന്നാണ്.
ഒരു ജനതയുടെ ഭൂതകാലം, ഭാവിയുടെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ വഴികാട്ടിയാകാം. കേരളത്തിലെ തറവാടുകൾ ഒരിക്കലും 'പഴയ കാലത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ' അല്ല. അവ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥക്കും സംസ്കാരത്തിനും ഏറ്റവും ഉചിതമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കെട്ടിടങ്ങളായിരുന്നു. ഇന്ന് ആ ജ്ഞാനം, ആധുനിക ജീവിതരീതിയുടെ ചട്ടക്കൂടിൽ, പുതു മേൽക്കൂരക്ക് കീഴിൽ ജ്വലിക്കുന്നു. തറവാടിന്റെ ആ ഓർമ, ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ മാത്രമല്ല, ഭാവിക്കുള്ള ഒരു ദർശനം കൂടിയാണ്.
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