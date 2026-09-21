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Madhyamam
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    പോക്കറ്റ് കാലിയാക്കാതെ വീടിന്റെ ഉൾവശം മാറ്റാം; ചില അലങ്കാര ആശയങ്ങൾ

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    പോക്കറ്റ് കാലിയാക്കാതെ വീടിന്റെ ഉൾവശം മാറ്റാം; ചില അലങ്കാര ആശയങ്ങൾ
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    വീട് മനോഹരമാക്കുന്നതിന് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് വിലകൂടിയ ഡിസൈനർ ഫർണിച്ചറുകളും ആഡംബര അലങ്കാര വസ്തുക്കളും വാങ്ങണമെന്നില്ല. ലളിതമായ ആശയങ്ങളും അൽപം സർഗ്ഗാത്മകതയും ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞ ബജറ്റിൽ വീടിന്റെ ഉൾവശം ആകർഷകമാക്കാൻ സാധിക്കും. പോക്കറ്റ് കാലിയാക്കാതെ വീടിന് പ്രൗഢിയും ഭംഗിയും നൽകാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില അലങ്കാര ആശയങ്ങൾ.

    വർണ്ണങ്ങളും ലൈറ്റിങും

    മുറികളുടെ ഭംഗി കൂട്ടാൻ ശരിയായ നിറങ്ങളും വെളിച്ചവും തിരഞ്ഞെടുക്കണം. മുറിയിലെ എല്ലാ ചുവരുകളും പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം, ഒരു ചുവർ മാത്രം ആകർഷകമായ നിറത്തിൽ മാറ്റി പെയിന്റ് ചെയ്യാം. ഇതിനായി ടെക്സ്ചർ പെയിന്റോ കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ള വാൾപേപ്പറോ ഉപയോഗിക്കാം. മുറിക്ക് തിളക്കം നൽകാൻ വലിയ വാൾ മിററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സ്ഥലം വിശാലമായി തോന്നിപ്പിക്കും. വാം വൈറ്റ് (Warm White) എൽ.ഇ.ഡി ബൾബുകളും ചെറു ടേബിൾ ലാംപുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീടിന് ഒരു ആഡംബര അന്തരീക്ഷം നൽകും.

    ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകൾ

    പ്രകൃതിദത്ത ഭംഗിയും വായു ശുദ്ധീകരണവും ഒരുപോലെ നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകൾ. മണിലാൻഡ്, സ്നേക് പ്ലാന്റ്, അരെക്ക പാം, സിൻഗോണിയം തുടങ്ങിയ ചെടികൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ലഭ്യമാണ്. പഴയ കളിമൺ ചട്ടികൾ കളർ പെയിന്റ് ചെയ്‌തോ, ചണച്ചരട് ചുറ്റിയോ മനോഹരമായ പ്ലാന്ററുകളാക്കാം. സ്വീകരണമുറിയുടെ കോർണറുകളിലും ജനലിനടുത്തും ചെറിയ ചെടികൾ വെക്കുന്നത് മുറിക്ക് ഉന്മേഷം നൽകും.

    ഗാലറി വാളും പേഴ്സണൽ ടച്ചും

    ശൂന്യമായ ചുവരുകൾ മുറിയുടെ അഴക് കുറയ്ക്കും. വിലകൂടിയ പെയിന്റുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് പകരം കുടുംബ ചിത്രങ്ങൾ, കുട്ടികളുടെ മനോഹരമായ വരകൾ, പ്രചോദനാത്മകമായ വാക്യങ്ങൾ എന്നിവ ലളിതമായ ഫ്രെയിമുകളിലാക്കി ക്രമീകരിച്ച് ഒരു 'ഗാലറി വാൾ' നിർമിക്കാം. കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വോൾ ഹാംഗിങുകൾ, മാക്രമേ ഡിസൈനുകൾ എന്നിവയും ചുവരുകൾക്ക് തനിമ നൽകും.

    ഫർണിച്ചർ പുനഃക്രമീകരണവും മിനിമലിസവും

    ഒരു പൈസ പോലും ചെലവാക്കാതെ വീടിന്റെ അകം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഫർണിച്ചറുകൾ മാറ്റിവെക്കുന്നത്. മുറിയിലെ വെളിച്ചവും വായുസഞ്ചാരവും തടസ്സപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ സോഫയും മേശകളും പുനഃക്രമീകരിക്കുക. വീടിനുള്ളിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കി മുറികൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് വലിയൊരു അലങ്കാരമാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ ലളിതമായ അലങ്കാര ആശയങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നഭവനത്തെ ബജറ്റിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു ഇടമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും.

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    News Summary - Budget-Friendly Home Makeover Ideas
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