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    വീട്ടിൽ ഇൻവെർട്ടർ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

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    വീട്ടിൽ ഇൻവെർട്ടർ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
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    വൈദ്യുതി മുടക്കം പതിവായതോടെ വീട്ടിലെ അത്യാവശ്യ ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇൻവെർട്ടർ സഹായകരമാണ്. ലൈറ്റുകൾ, ഫാനുകൾ, വൈ-ഫൈ റൂട്ടർ, ടെലിവിഷൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ വൈദ്യുതി പോയാലും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഇൻവെർട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ, വിപണിയിൽ പല ശേഷിയിലും സാങ്കേതികവിദ്യയിലുമുള്ള ഇൻവെർട്ടറുകൾ ലഭ്യമായതിനാൽ ആവശ്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ മോഡൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്. കൂടുതൽ ശേഷിയുള്ള ഇൻവെർട്ടർ വാങ്ങുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും മികച്ച തീരുമാനമാകണമെന്നില്ല.

    എത്ര ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം?

    ഇൻവെർട്ടർ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വൈദ്യുതി മുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരേസമയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ട ഉപകരണങ്ങളുടെ പട്ടിക തയാറാക്കുക. ഒരു ഫാൻ, രണ്ട് ലൈറ്റ്, വൈ-ഫൈ റൂട്ടർ എന്നിവ മാത്രമാണോ വേണ്ടത്, അതോ ടെലിവിഷൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ തുടങ്ങിയവയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമോ എന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിക്കണം. ഓരോ ഉപകരണത്തിന്റെയും വാട്ടേജ് കണക്കാക്കിയാൽ ആവശ്യമായ ഇൻവെർട്ടർ ശേഷി മനസ്സിലാക്കാം.

    ബാറ്ററിയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം

    ഇൻവെർട്ടറിനൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററിയുടെ ശേഷി, ബാക്കപ്പ് സമയത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും. സാധാരണയായി എ.എച്ച് (Ampere-hour) ശേഷിയാണ് ബാറ്ററിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. വൈദ്യുതി മുടക്കം എത്ര നേരം നീളാറുണ്ട് എന്നതും പരിഗണിച്ചായിരിക്കണം ബാറ്ററി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടെ ദീർഘനേരം വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന വീട്ടിൽ കൂടുതൽ ബാക്കപ്പ് നൽകുന്ന ബാറ്ററി ആവശ്യമായി വരാം.

    ബാറ്ററിയുടെ തരം

    ട്യൂബുലാർ, ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ്, ലിഥിയം-അയൺ തുടങ്ങിയ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബാറ്ററികൾ വിപണിയിലുണ്ട്. ഓരോന്നിനും വില, പരിപാലനം, ആയുസ്സ്, ചാർജിങ് സമയം എന്നിവയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പരമ്പരാഗത ലെഡ്-ആസിഡ് ബാറ്ററികൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ പരിപാലനം ആവശ്യമായേക്കാം. ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററികൾക്ക് സാധാരണയായി കൂടുതൽ പ്രാരംഭ ചെലവുണ്ടാകാം. അതിനാൽ വില മാത്രം നോക്കാതെ ദീർഘകാല ഉപയോഗച്ചെലവും പരിഗണിക്കുക.

    ചാർജിങ് സമയവും ബാക്കപ്പ് സമയവും

    വൈദ്യുതി തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം ബാറ്ററി പൂർണമായി ചാർജ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം വേണമെന്നതും പരിശോധിക്കുക. അതുപോലെ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊത്തം ലോഡിൽ ബാറ്ററി എത്ര മണിക്കൂർ ബാക്കപ്പ് നൽകുമെന്ന് കണക്കാക്കണം. ഇൻവെർട്ടറിന്റെ പരസ്യത്തിൽ പറയുന്ന ബാക്കപ്പ് സമയം യഥാർഥ ഉപയോഗത്തിൽ അതേപടി ലഭിക്കണമെന്നില്ല. ലോഡ്, ബാറ്ററി ശേഷി, ബാറ്ററിയുടെ പ്രായം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ ബാധിക്കും.

    സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകൾ

    ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഓവർചാർജ് സംരക്ഷണം, ഡീപ് ഡിസ്ചാർജ് സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ള മോഡലുകൾ പരിഗണിക്കുക. വീട്ടിലെ വൈദ്യുതി സംവിധാനവുമായി ഇൻവെർട്ടർ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ യോഗ്യതയുള്ള ഇലക്ട്രീഷ്യന്റെ സഹായം തേടുന്നതും പ്രധാനമാണ്.

    വില മാത്രം നോക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്

    ഇൻവെർട്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ ഉപകരണത്തിന്റെ വിലയ്ക്കൊപ്പം ബാറ്ററി, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ, വയറിങ്, പരിപാലനം തുടങ്ങിയ ചെലവുകളും കണക്കാക്കണം. വീട്ടിലെ യഥാർഥ ആവശ്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ ശേഷിയുള്ള മോഡൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ പ്രായോഗികം. അതിനാൽ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിലെ ലോഡ് കണക്കാക്കി, ആവശ്യമായ ബാക്കപ്പ് സമയം നിശ്ചയിച്ച്, ബാറ്ററിയുടെ തരം, സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകൾ, വാറന്റി, സർവിസ് എന്നിവ താരതമ്യം ചെയ്തശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുക.

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    News Summary - Before Buying a Home Inverter
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