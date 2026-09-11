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    വീടിന് ഇണങ്ങും ജനലുകൾ: ഭംഗിയും വായുസഞ്ചാരവും കൂട്ടാം

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    വീടിന് ഇണങ്ങും ജനലുകൾ: ഭംഗിയും വായുസഞ്ചാരവും കൂട്ടാം
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    വീടുകൾക്ക് ഭംഗിയും വായുസഞ്ചാരവുമാണ് ജനലുകൾ. ചട്ടങ്ങൾക്കുള്ളിലൂടെ വശങ്ങളിലേക്ക് തെന്നിമാറുന്ന രീതിയിലാണ് പല ജനലുകളുടെയും രൂപകൽപ്പന. വിവിധതരം ജനലുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്.

    കെയ്‌സ്‌മെന്റ് ജനലുകൾ

    പരമ്പരാഗത ശൈലിയിലുള്ള വീടുകൾക്ക് ഏറ്റവും ഇണങ്ങുന്നതാണ് കെയ്‌സ്‌മെന്റ് ജനലുകൾ. വാതിലുകൾ പോലെ ഹിഞ്ചുകളുടെ (Hinges) സഹായത്തോടെ പുറത്തേക്കോ അകത്തേക്കോ തുറക്കുന്ന രീതിയിലാണിത് നിർമിക്കുക. കാറ്റും വെളിച്ചവും പരമാവധി മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും. പൂർണമായി തുറക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ ഇവ വൃത്തിയാക്കാനും എളുപ്പമാണ്.

    അവനിങ് ജനലുകൾ

    മുകളിൽ ഹിഞ്ചുകൾ ഘടിപ്പിച്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളിനിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ തുറക്കുന്ന ജനലുകളാണിത്. മഴയുള്ള സമയങ്ങളിൽ പോലും ജനലുകൾ അടയ്ക്കാതെ മുറിയിലേക്ക് വായുസഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. കുളിമുറികൾ, അടുക്കളകൾ, സ്വീകരണമുറിയുടെ ഉയരമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

    ലൂവേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷട്ടർ ജനലുകൾ

    നിരനിരയായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് അഥവാ മരത്തിന്റെ സ്ലാറ്റുകൾ (Slats) ഒരു ലിവർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരേപോലെ തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും സാധിക്കുന്ന രീതിയാണ് ലൂവേർഡ് ജനലുകൾ. സ്വകാര്യതയും വായുസഞ്ചാരവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഇവ മികച്ചതാണ്. കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത വീടുകളിൽ തടിയുടെ ലൂവേർഡ് ജനലുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

    ബേ ജനലുകൾ

    ഭിത്തിയിൽ നിന്നും അൽപം പുറത്തേക്ക് തള്ളിനിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നിർമിക്കുന്ന വലിയ ജനലുകളാണ് ബേ ജനലുകൾ. വീടിന് ആധുനിക സൗന്ദര്യം നൽകാൻ ഇവ സഹായിക്കുന്നു. ഈ ജനലുകൾക്ക് താഴെയായി ഇരിപ്പിടങ്ങൾ (Window seats) ഒരുക്കുന്നത് വീടിന്റെ അകത്തളത്തിന് പ്രത്യേക ഭംഗി നൽകുന്നു. പ്രകാശ ലഭ്യത കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്ന മുറികളിൽ ഇത് അനുയോജ്യമാണ്.

    ഫിക്സഡ് ജനലുകൾ

    തുറക്കാനോ അടയ്ക്കാനോ സാധിക്കാത്ത വിധം ഭിത്തിയോട് ചേർത്ത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജനലുകളാണ് ഫിക്സഡ് ജനലുകൾ. കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനും മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് പരമാവധി പ്രകാശം എത്തിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് നിർമിക്കുന്നത്. കോറിഡോറുകൾ, ഇരട്ടനില ഉയരമുള്ള സ്വീകരണമുറികൾ (Double-height living rooms) എന്നിവയിൽ ഇവ മനോഹരമായ കാഴ്ച നൽകുന്നു.

    മെറ്റീരിയലുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

    ജനലുകൾ നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും പ്രധാനമാണ്. തടി (Wood) കൊണ്ടുള്ള ജനലുകൾ വീടിന് ക്ലാസിക് ലുക്ക് നൽകുമെങ്കിലും കൃത്യമായ പരിപാലനം ആവശ്യമാണ്. ഈർപ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന അലുമിനിയം (Aluminium), യു.പി.വി.സി (uPVC) എന്നിവയാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാരുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ. ഇവ തുരുമ്പെടുക്കാത്തതും ദീർഘകാലം ഈടുനിൽക്കുന്നതുമാണ്.

    ഓരോ മുറിയുടെയും ആവശ്യകതയും വീടിന്റെ വാസ്തുശാസ്ത്രവും മനസിലാക്കി വേണം ജനലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ജനലുകളുടെ ക്രമീകരണം വീടിന്റെ ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാനും (പ്രകൃതിദത്ത വെളിച്ചവും കാറ്റും ലഭിക്കുന്നതിനാൽ) വീടിന് ആകർഷകമായ രൂപം നൽകാനും ഇവ സഹായിക്കുന്നു.

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    News Summary - Windows Suited to Your Home: Enhance Aesthetics and Airflow
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