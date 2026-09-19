ചൂടിനെ മറികടക്കാം; വീടുനിർമാണത്തിൽ വേണം 'ക്ലൈമറ്റ്-റെസ്പോൺസീവ്' ഡിസൈൻtext_fields
ആധുനിക വാസ്തുവിദ്യ ബാഹ്യസൗന്ദര്യത്തിലോ ആഡംബരങ്ങളിലോ ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നതല്ല. ഒരു പ്രദേശത്തെ ഭൗതിക കാലാവസ്ഥക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ വീടുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക എന്നതിനാണ് ഇന്നത്തെ ആർക്കിടെക്റ്റുകൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും രൂക്ഷമാകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, വീടുകൾക്കുള്ളിലെ ചൂട് കുറയ്ക്കാനും ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം പരിമിതപ്പെടുത്താനും പ്രകൃതിദത്ത സ്രോതസ്സുകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ആധുനിക ക്ലൈമറ്റ്-റെസ്പോൺസീവ് (Climate-responsive) ഡിസൈനുകൾ സഹായിക്കുന്നു.
കാലാവസ്ഥാ അനുകൂല വാസ്തുവിദ്യയുടെ സവിശേഷതകൾ
- വെളിച്ചവും സൂര്യന്റെ സഞ്ചാരപഥവും (Passive Solar Design)
കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് ദിശകളിൽ നിന്നുള്ള നേരിട്ടുള്ള വെയിൽ വീടിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ആധുനിക ഡിസൈനുകൾ തയാറാക്കുന്നത്. വലിയ ജനലുകളും സൺഷെയ്ഡുകളും ലൂവറുകളും (Louvers) കൃത്യമായ കോണുകളിൽ ക്രമീകരിച്ച്, പ്രകൃതിദത്തമായ വെളിച്ചം വീട്ടിനുള്ളിലെത്തിക്കുകയും അതേസമയം, അമിതമായ ചൂട് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പകൽ സമയങ്ങളിൽ കൃത്രിമ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.
- വായുസഞ്ചാരവും പാസീവ് കൂളിങും (Cross Ventilation)
വീടിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലൂടെയും കാറ്റ് സുഗമമായി ഒഴുകാൻ സഹായിക്കുന്ന ക്രോസ്സ് വെന്റിലേഷൻ (Cross Ventilation) രീതികൾ ഇന്ന് വ്യാപകമാണ്. ഡബിൾ ഹൈറ്റ് (Double-height) ഏരിയകൾ, തുറസ്സായ ലിവിങ് സ്പേസുകൾ, പരമ്പരാഗത നടുമുറ്റങ്ങളുടെ ആധുനിക പുനരാവിഷ്കാരം എന്നിവ വീടിനുള്ളിലെ ചൂടുവായു ഉയർന്നുപോയി പുറന്തള്ളപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്നു (Stack Effect). ഇതുവഴി എയർ കണ്ടീഷണറുകളുടെ ഉപയോഗം വലിയ അളവിൽ കുറയ്ക്കാം.
- നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് (Building Materials)
ചൂട് അധികം കടത്തിവിടാത്ത സാമഗ്രികളാണ് കാലാവസ്ഥാനുകൂല വാസ്തുവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
- വെട്ടുകല്ല് (Laterite) & ഇന്റർലോക്കിങ് ബ്രിക്കുകൾ: അന്തരീക്ഷ താപനിലയ്ക്കനുസരിച്ച് വീടിനുള്ളിലെ ചൂട് ക്രമീകരിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് ശേഷിയുണ്ട്.
- ടെറാക്കോട്ട ടൈലുകൾ & പോറസ് ബ്ലോക്കുകൾ: ഭിത്തികളിലും മേൽക്കൂരകളിലും ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചൂട് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് തടയുന്നു.
- മൺ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് & മൈക്രോ സിമന്റ്: അന്തരീക്ഷ ഈർപ്പം ആഗിരണം ചെയ്യാനും വീടിന് തണുപ്പ് നൽകാനും ഇവ സഹായിക്കുന്നു.
- മേൽക്കൂരയും മഴവെള്ള നിയന്ത്രണവും
കേരളം പോലെയുള്ള കനത്ത മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ചരിഞ്ഞ മേൽക്കൂരകളും (Sloped Roofs) കൃത്യമായ വാട്ടർപ്രൂഫിങ് സംവിധാനങ്ങളുമാണ് അനുയോജ്യം. ഫ്ലാറ്റ് റൂഫുകളിൽ 'ഗ്രീൻ റൂഫുകൾ' (Green Roofs) അഥവാ ചെടികൾ വളർത്തുന്ന രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീടിന്റെ താപനില ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നു. മഴവെള്ള സംഭരണ സംവിധാനങ്ങളും (Rainwater Harvesting) സോളാർ പാനലുകളും മേൽക്കൂരകളിൽ സമഗ്രമായി സംയോജിപ്പിക്കാറുണ്ട്.
കാലാവസ്ഥാനുകൂല ആധുനിക വീടുകളുടെ നേട്ടങ്ങൾ
- കുറഞ്ഞ ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം: ഫാനുകൾ, എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ, കൃത്രിമ വെളിച്ചം എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം കുറയുന്നതിലൂടെ വൈദ്യുതി ബില്ലിൽ വലിയ ലാഭം ലഭിക്കുന്നു.
- മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം: പ്രകൃതിദത്തമായ വെളിച്ചവും സുഗമമായ വായുസഞ്ചാരവും വീട്ടിനുള്ളിലെ അന്തരീക്ഷം ശുദ്ധമായി നിലനിർത്തുകയും നിവാസികളുടെ ശാരീരിക-മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
- സുസ്ഥിരത (Sustainability): നിർമാണ ഘട്ടത്തിലും അതിനുശേഷവും കാർബൺ പാദമുദ്ര (Carbon Footprint) കുറയ്ക്കാനും പരിസ്ഥിതി ആഘാതം ലഘൂകരിക്കാനും ഇത്തരം വീടുകൾ സഹായിക്കുന്നു.
ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി സമന്വയിപ്പിച്ച് കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായി വീടുകൾ നിർമിക്കുന്നത് വരുംതലമുറയ്ക്കായുള്ള സുസ്ഥിരമായ കരുതലാണ്.
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