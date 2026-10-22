ബാത്ത്റൂമിലെ ഈർപ്പവും പൂപ്പലും ഒഴിവാക്കാം; ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വലിയ വ്യത്യാസമാകും

ബാത്ത്റൂമിലെ ഈർപ്പവും പൂപ്പലും ഒഴിവാക്കാം; ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വലിയ വ്യത്യാസമാകുംtext_fields
വീടിന്റെ വൃത്തിയും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്തുന്നതിൽ ബാത്ത്റൂമിന്റെ പരിപാലനത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എന്നാൽ, പല വീടുകളിലെയും പ്രശ്നം ബാത്ത്റൂമിലെ അമിതമായ ഈർപ്പവും ചുമരുകളിലും ടൈലുകളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പൂപ്പലുമാണ്. കുളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നീരാവി, ശരിയായ വായുസഞ്ചാരമില്ലായ്മ, വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നത്, പൈപ്പുകളിലെ ചോർച്ച എന്നിവയെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം. തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ കറുത്ത പാടുകളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പൂപ്പൽ പിന്നീട് ചുമരുകളിലേക്കും സീലിങ്ങിലേക്കും വ്യാപിക്കാം. ഇത് ബാത്ത്റൂമിന്റെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം ദുർഗന്ധത്തിനും അലർജി, തുമ്മൽ, ചുമ തുടങ്ങിയ അസ്വസ്ഥതകൾക്കും കാരണമാക്കാം.
ചുമരുകളിലും ടൈലുകളിലും വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കരുത്
കുളിച്ചശേഷം ടൈലുകളിലും നിലത്തും വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നത് ബാത്ത്റൂമിൽ ഈർപ്പം വർധിപ്പിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള ചരിവ് ശരിയായ രീതിയിലല്ലെങ്കിൽ നിലത്ത് വെള്ളം തങ്ങിനിൽക്കാം. ഇത് പൂപ്പൽ വളരുന്നതിനും വഴുക്കിവീഴാനുള്ള സാധ്യത വർധിക്കുന്നതിനും കാരണമാകും. ഷവർ ഏരിയയിലെ ചുമരുകളിലും ഗ്ലാസ് പാർട്ടീഷനുകളിലും പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളവും തുടച്ചുനീക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ടാപ്പുകൾ, ഷവർ ഹെഡ്, സിങ്ക് എന്നിവക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വെള്ളവും ശ്രദ്ധിക്കണം.
ടൈലുകൾക്കിടയിലെ വിടവുകൾ
ടൈലുകൾക്കിടയിൽ നിറക്കുന്ന ഗ്രൗട്ടിലും ചുമരുകൾ ചേരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെ സീലന്റിലും കാലക്രമേണ വിള്ളലുകളോ കേടുപാടുകളോ ഉണ്ടാകാം. ഇവയിലൂടെ വെള്ളം അകത്തേക്ക് കടന്നാൽ ടൈലുകൾക്ക് പിന്നിലും ചുമരുകൾക്കുള്ളിലും ഈർപ്പം നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പുറമേ കാണുന്ന കറുത്ത പാടുകൾക്ക് പിന്നിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം. ടൈലുകൾക്കിടയിലെ വിടവുകൾ, സിങ്കിനു ചുറ്റുമുള്ള സീലന്റ്, ഷവർ ഏരിയയിലെ ജോയിന്റുകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുക. കേടുപാടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തണം.
ചോർച്ചകൾ അവഗണിക്കരുത്
ബാത്ത്റൂമിലെ പൂപ്പലിന് പിന്നിൽ പലപ്പോഴും പൈപ്പുകളിലെയോ ഫിറ്റിങ്ങുകളിലെയോ ചോർച്ചയുണ്ടാകാം. ടാപ്പിന് താഴെ, സിങ്കിന്റെ അടിയിൽ, ടോയ്ലറ്റിന് സമീപം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളം ചോരുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കണം. ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയത്തുപോലും ചുമരിൽ നനവ് അനുഭവപ്പെടുകയോ പെയിന്റ് അടർന്നുപോകുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ലക്ഷണമാണ്. ചോർച്ച കണ്ടെത്തിയാൽ വൈകാതെ പരിഹരിക്കുക. ചുമരിന്റെ മറുവശത്തോ സീലിങ്ങിലോ ഈർപ്പം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടാം. ഈർപ്പത്തിന്റെ കാരണം പരിഹരിക്കാതെ വീണ്ടും പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് താൽക്കാലിക പരിഹാരം മാത്രമായിരിക്കും.
വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ...
ബാത്ത്റൂമിലെ ടൈലുകൾ, സിങ്ക്, ഷവർ ഏരിയ, നിലം എന്നിവ പതിവായി വൃത്തിയാക്കണം. സോപ്പിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും അഴുക്കും അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പൂപ്പൽ വളരാൻ അനുകൂലമായ സാഹചര്യമുണ്ടാകാം. അതിനാൽ വൃത്തിയാക്കലിനായി അനുയോജ്യമായ ക്ലീനിങ് ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ കയ്യുറയും ആവശ്യമായ സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളും ധരിക്കുകയും ജനാലയോ എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഫാനോ ഉപയോഗിച്ച് വായുസഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം.
ചെറിയ ശീലങ്ങൾ, വലിയ മാറ്റങ്ങൾ
ബാത്ത്റൂമിലെ ഈർപ്പവും പൂപ്പലും നിയന്ത്രിക്കാൻ വലിയ ചെലവിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എപ്പോഴും ആവശ്യമില്ല. കുളിച്ചശേഷം ജനാല തുറന്നിടുക, എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുക, വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, നനഞ്ഞ തുണികൾ ഉണക്കുക, ചോർച്ചകൾ സമയത്ത് പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങിയ ചെറിയ ശീലങ്ങൾ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കും. വീടിന്റെ ശുചിത്വം നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ബാത്ത്റൂമിന്റെ പരിപാലനത്തെയും കാണണം. ഈർപ്പത്തിന്റെ കാരണം തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ കണ്ടെത്തി പരിഹരിച്ചാൽ പൂപ്പൽ വ്യാപിക്കുന്നത് തടയാനും ബാത്ത്റൂം കൂടുതൽ വൃത്തിയുള്ളതും ആരോഗ്യകരവുമായി നിലനിർത്താനും കഴിയും.