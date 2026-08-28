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    Griham
    Posted On
    date_range 28 Aug 2026 4:55 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2026 4:55 PM IST

    വീടായാൽ കിണർ വേണം

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    വീടായാൽ കിണർ വേണം
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    ആധുനിക കാലത്ത് കോൺക്രീറ്റ് റിങുകൾ വ്യാപകമായെങ്കിലും പ്രകൃതിദത്തമായ ശുദ്ധജലവും ദീർഘകാല ഈടും കൊണ്ട് കരിങ്കല്ല് കിണറുകൾക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പല പഴയ തറവാടുകളിലും ഇന്നും ഇത്തരം കിണറുകൾക്ക് ഒരു കേടുപാടും കൂടാതെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

    കരിങ്കല്ല് കിണറുകൾ

    പ്രകൃതിദത്തമായ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കിണറുകൾക്ക് ഘടനാപരമായി ബലം കൂടുതലാണ്. ഭൂമിയുടെ സ്വാഭാവികമായ മർദ്ദത്തെയും മണ്ണിടിച്ചിലിനെയും ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ കരിങ്കല്ലിന് സാധിക്കും. സിമന്റ് റിങുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കല്ലുകൾക്കിടയിലൂടെ വെള്ളം കിനിഞ്ഞുവരാൻ മികച്ച അവസരമുണ്ട്. ഇത് കിണറിലെ ജലനിരപ്പ് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

    വെള്ളത്തിന്റെ സ്വാദ്: കരിങ്കല്ലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവിധ ഖനിജങ്ങൾ വെള്ളവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന് പ്രത്യേക സ്വാദും ഉന്മേഷവും ലഭിക്കും. പലരും കരിങ്കല്ല് കിണറ്റിലെ വെള്ളമാണ് കുടിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ചതായി കണക്കാക്കുന്നത്.

    തണുപ്പുള്ള വെള്ളം: വേനൽക്കാലത്ത് കരിങ്കല്ല് കിണറുകളിലെ വെള്ളം നല്ല തണുപ്പോടെ ഇരിക്കാൻ ഈ നിർമ്മാണ രീതി സഹായിക്കും.

    ഈടുനിൽപ്പ്: തലമുറകളോളം കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ നിലനിൽക്കാൻ കരിങ്കല്ല് കിണറുകൾക്ക് സാധിക്കും. കല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൃത്യമാണെങ്കിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഇവ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാം.

    നിർമ്മാണ രീതിയും വെല്ലുവിളികളും

    കരിങ്കല്ല് കിണറിന്റെ നിർമ്മാണം അതീവ ശ്രദ്ധയും വിദഗ്ദ്ധരായ തൊഴിലാളികളുടെ സേവനവും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. കിണർ കുഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാൻ താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് കല്ല് കെട്ടി വരികയാണ് പതിവ്. വെള്ളത്തിന് അടിയിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് സുഗമമായി പ്രവേശിക്കാൻ പാകത്തിൽ പ്രത്യേക വിടവുകൾ നൽകിയാണ് കല്ലുകൾ അടുക്കുന്നത്.

    എങ്കിലും, ഇതിന് ചില വെല്ലുവിളികളുമുണ്ട്. റിങ് ഇറക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയവും ചെലവും കരിങ്കല്ല് കിണർ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമാണ്. വിദഗ്ദ്ധരായ കല്ല് പണിക്കാരെ ലഭിക്കുക എന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രയാസകരമാണ്. കൂടാതെ, പണി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആഴത്തിലുള്ള കുഴികളിൽ പണിയെടുക്കുന്നത് തൊഴിലാളികൾക്ക് വലിയ സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ ഉയർത്താറുണ്ട്. മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞുവീഴാനുള്ള സാധ്യതയും ഇത്തരം നിർമ്മാണങ്ങളിൽ കൂടുതലാണ്.

    പരിപാലനവും ശുചീകരണവും

    മഴക്കാലത്ത് കരിങ്കല്ല് കിണറുകളിൽ ചെളിവെള്ളം ഇറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ കിണറിന്റെ ചുറ്റും ഭിത്തി കെട്ടി ഉയർത്തുകയും കൃത്യമായി മൂടി വെക്കുകയും വേണം. ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ കൂടുമ്പോൾ കിണർ വറ്റിച്ച് അടിയിലെ അവശിഷ്ടങ്ങളും പായലും നീക്കം ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിന്റെ ശുദ്ധി നിലനിർത്താൻ അത്യാവശ്യമാണ്. ആധുനിക യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെ വരവോടെ ഇത്തരം പരമ്പരാഗത നിർമ്മിതികൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുന്ന ഇക്കാലത്ത് കരിങ്കല്ല് കിണറുകളുടെ പ്രസക്തി വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിനിൽക്കുന്നതും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ജലസ്രോതസ്സ് എന്ന നിലയിൽ കരിങ്കല്ല് കിണറുകൾ എക്കാലത്തും കേരളത്തിന്റെ പൈതൃകത്തിന്റെ പ്രതീകമായി അവശേഷിക്കും.

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    TAGS:housegrihammy homewellGranite
    News Summary - A House Needs a Granite Well
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