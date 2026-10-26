ചോർച്ചയും കേടുപാടുകളും ഒഴിവാക്കാം; മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പ് വീട്ടിൽ പരിശോധിക്കേണ്ട 10 ഇടങ്ങൾ

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ചോർച്ചയും കേടുപാടുകളും ഒഴിവാക്കാം; മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പ് വീട്ടിൽ പരിശോധിക്കേണ്ട 10 ഇടങ്ങൾtext_fields
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News Summary - 10 Home Checks Before Monsoon
മഴക്കാലം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വീടിന്റെ സുരക്ഷയും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ചെറിയൊരു ചോർച്ചയോ ഡ്രെയിനേജിലെ തടസ്സമോ കൃത്യസമയത്ത് കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് വലിയ ചെലവിനും കേടുപാടുകൾക്കും ഇത് കാരണമാകാം. വീടിന്റെ ഭിത്തികൾക്കും മേൽക്കൂരക്കും വൈദ്യുത സംവിധാനങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പ് പരിശോധിക്കേണ്ട 10 ഇടങ്ങൾ.
- ടെറസും മേൽക്കൂരയും: വിള്ളലുകൾ, വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ, വാട്ടർപ്രൂഫിങ് തകരാറുകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തണം.
- മഴവെള്ള പൈപ്പുകൾ: ഇലകളും മാലിന്യങ്ങളും അടിഞ്ഞ് വെള്ളമൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. പൈപ്പുകളിൽ പൊട്ടലുകളുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കണം.
- ഗട്ടറുകൾ: മേൽക്കൂരയിൽനിന്നുള്ള വെള്ളം സുഗമമായി ഒഴുകിപ്പോകാൻ ഗട്ടറുകൾ വൃത്തിയാക്കുക. തടസ്സങ്ങൾ ഭിത്തികളിലേക്ക് വെള്ളം കയറാൻ ഇടയാക്കും.
- ഭിത്തികളും സീലിങ്ങും: ഈർപ്പം, പൂപ്പൽ, പെയിന്റ് അടർന്നുപോകൽ, വിള്ളലുകൾ എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കുക. വെള്ളം കയറുന്നതിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കണം.
- ജനലുകളും വാതിലുകളും: വിടവുകളിലൂടെയും ഫ്രെയിമുകൾക്കിടയിലൂടെയും മഴവെള്ളം അകത്തേക്ക് കടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. ആവശ്യമായ സീലിങ് നടത്താം.
- ബാൽക്കണിയും വരാന്തയും: വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള ദ്വാരങ്ങൾ അടഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.
- വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള ഡ്രെയിനേജ്: ചാലുകളിൽ മണ്ണും മാലിന്യങ്ങളും അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്യുക. വീടിന് സമീപം വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം.
- ഇലക്ട്രിക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ: പുറത്തുള്ള സ്വിച്ചുകൾ, വയറുകൾ, പ്ലഗുകൾ എന്നിവ കേടുപാടുകളില്ലാത്തതാണെന്ന് പരിശോധിക്കുക. തകരാറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ യോഗ്യതയുള്ള ഇലക്ട്രീഷ്യന്റെ സഹായം തേടണം.
- അടുക്കളയും ബാത്ത്റൂമും: പൈപ്പുകളിലെ ചോർച്ച, സിങ്കിന് താഴെയുള്ള ഈർപ്പം, ഡ്രെയിനേജ് തടസ്സങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുക.
- മരങ്ങളും ചുറ്റുമതിലും: വീടിന് സമീപമുള്ള ഉണങ്ങിയതോ അപകടകരമായി ചാഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതോ ആയ മരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചുറ്റുമതിലുകളിൽ വിള്ളലുകളുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കണം.
മഴ ശക്തമാകുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാതെ നേരത്തേ പരിശോധന നടത്തുന്നതാണ് ഉചിതം. ഉയരത്തിലുള്ള മേൽക്കൂരകളിലോ വൈദ്യുത സംവിധാനങ്ങളിലോ സ്വയം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ചെറിയ മുൻകരുതലുകൾ വീടിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും അനാവശ്യ ചെലവുകൾ കുറക്കാനും സഹായിക്കും.
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