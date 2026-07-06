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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 6 July 2026 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 7 July 2026 1:34 AM IST

    ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ഗോളില്ലാപ്പകുതി; സ്പെയിൻ - പോർച്ചുഗൽ പ്രീ ക്വാർട്ടർ ആദ്യപകുതി സമനിലയിൽ

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    ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ഗോളില്ലാപ്പകുതി; സ്പെയിൻ - പോർച്ചുഗൽ പ്രീ ക്വാർട്ടർ ആദ്യപകുതി സമനിലയിൽ
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    ഡാളസ്: ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്ലാമറസ് പോരാട്ടത്തിൽ ആദ്യപകുതി പിന്നിടുമ്പോൾ സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലും ഗോളില്ലാ സമനിലയിൽ. കളിയിലുടനീളം ഇരുടീമുകളും മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഗോളാക്കി മാറ്റാൻ ആർക്കും സാധിച്ചില്ല. ആക്രമണത്തിലും പ്രത്യാക്രമണത്തിലും ഇരുപക്ഷത്തെയും ഗോൾകീപ്പർമാരായ ഉനായ് സിമോണും ഡിയോഗോ കോസ്റ്റയും നടത്തിയ തകർപ്പൻ സേവുകളാണ് ആദ്യപകുതിയിൽ സ്കോർ നില 0-0 ൽ തളച്ചിട്ടത്.

    മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇരുടീമുകളും ആക്രമിച്ച് കളിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. എട്ടാം മിനിറ്റിൽ സ്പാനിഷ് താരം മിക്കേൽ ഒയർസബാലിന് മികച്ചൊരു അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും പന്ത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഡാനി ഓൽമോയുടെ കിടിലൻ ത്രൂ പാസുകളുമായി സ്പെയിൻ പോർച്ചുഗൽ പ്രതിരോധത്തെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പതിനൊന്നാം മിനിറ്റിൽ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ പാസിൽ നിന്ന് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ തൊടുത്ത മനോഹരമായ ഷോട്ട് സ്പാനിഷ് ഗോളി ഉനായ് സിമോൺ തട്ടിയകറ്റി.

    പതിനഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ പോർച്ചുഗീസ് ഗോൾകീപ്പർ ഡിയോഗോ കോസ്റ്റയുടെ ഇരട്ട സേവുകളാണ് കളിയിലെ വഴിത്തിരിവായത്. സ്പാനിഷ് വിസ്മയ താരം ലാമിൻ യമാൽ ബോക്സിന്റെ വലതുഭാഗത്തുനിന്ന് തൊടുത്ത ഇടങ്കാലൻ ഷോട്ടും, തൊട്ടുപിന്നാലെ അലക്സ് ബെയ്നയുടെ തകർപ്പൻ ശ്രമവും ഡിയോഗോ കോസ്റ്റ അസാമാന്യ മെയ്‌വഴക്കത്തോടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. മുപ്പത്തിയാറാം മിനിറ്റിൽ ജാവോ ഫെലിക്സിന് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് മത്സരം അൽപ്പസമയം തടസ്സപ്പെട്ടു. തൊട്ടുപിന്നാലെ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് വീണ്ടും ഒരവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും ഉനായ് സിമോൺ കോട്ട കാത്തു.

    ആദ്യപകുതിയുടെ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ പോർച്ചുഗൽ ലീഡ് നേടുന്നതിന് തൊട്ടടുത്തെത്തിയിരുന്നു. നുനോ മെൻഡസ് ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് തൊടുത്ത ഷോട്ട് തടയാൻ ശ്രമിച്ച സ്പാനിഷ് താരം പെഡ്രോ പോറോയുടെ തലയിൽ തട്ടി പന്ത് ബാറിലിടിച്ച് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. 6 മിനിറ്റ് അധികസമയം അനുവദിച്ച ആദ്യപകുതിയുടെ ഒടുവിൽ ഇരുടീമുകളും ഗോൾരഹിതമായി പിരിയുകയായിരുന്നു.

    റാഫേൽ ലിയാവോയ്ക്ക് പകരം ജാവോ ഫെലിക്സിനെ ആദ്യ ഇലവനിൽ ഇറക്കിയ പോർച്ചുഗീസ് തന്ത്രം കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളിൽ വേഗത കൂട്ടിയെങ്കിലും ഫിനിഷിങ്ങിലെ പോരായ്മകൾ തിരിച്ചടിയായി. രണ്ടാം പകുതിയിൽ തന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റിപ്പയറ്റി ഗോൾ കണ്ടെത്താനാകും ഇരുടീമുകളുടെയും ശ്രമം.

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    TAGS:portugalSpainPedriFIFA World Cup 2026lamineyamal
    News Summary - Goalless First Half: Spain and Portugal Locked in Tense Pre-Quarterfinal Clash
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