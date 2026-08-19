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    India
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 5:25 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 5:26 PM IST

    ഗുജറാത്തിൽ റെയിൽവേ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വിദേശ പൗരൻ മരിച്ചു; പാസ്‌പോർട്ടും വിസയും കണ്ടെത്താനായില്ല

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    ഗുജറാത്തിൽ റെയിൽവേ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വിദേശ പൗരൻ മരിച്ചു; പാസ്‌പോർട്ടും വിസയും കണ്ടെത്താനായില്ല
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    അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്തിൽ ട്രെയിൻ യാത്രാമധ്യേ സഹയാത്രികരുമായി ഉണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് റെയിൽവേ പൊലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലായ വിദേശ പൗരൻ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ എക്സ്പ്രസിന്റെ ജനറൽ കോച്ചിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. മരിച്ചയാൾക്ക് ഏകദേശം 45 വയസ്സ് പ്രായം വരുമെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. എന്നാൽ ഇയാളുടെ പക്കൽ നിന്ന് പാസ്‌പോർട്ടോ വിസയോ മറ്റ് ഔദ്യോഗിക തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളോ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലാത്തത് കേസിൽ ദുരൂഹത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

    മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ട്രെയിനിലെ ജനറൽ കോച്ചിൽ വെച്ച് ഈ വിദേശ പൗരൻ സഹയാത്രികരുമായി തർക്കത്തിലേർപ്പെടുകയായിരുന്നു. തർക്കം രൂക്ഷമായതോടെ ഇയാൾ ട്രെയിനിലെ ഫയർ എക്സ്റ്റിഗ്യുഷർ (തീ അണയ്ക്കുന്ന ഉപകരണം) എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചതായി സഹയാത്രികർ പറയുന്നു. ഇത് വലിയ രീതിയിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. സഹയാത്രികരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് വിവരം ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സ് (ആർ.പി.എഫ്) ഉദ്യോഗസ്ഥർ ട്രെയിനിലേക്ക് എത്തി.

    ആദ്യം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇയാളോട് സംസാരിച്ച് ശാന്തനാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, ഇയാൾ കൂടുതൽ അക്രമസ്വഭാവം കാണിക്കുകയും പ്രകോപിതനായി പെരുമാറുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് ട്രെയിൻ സൂറത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇയാളെയും സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു രണ്ടു യാത്രക്കാരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പുറത്തിറക്കുകയായിരുന്നു.

    തുടർന്ന് റെയിൽവേ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം. ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇയാൾ പെട്ടെന്ന് ബോധരഹിതനായി നിലത്തു വീഴുകയായിരുന്നു. പൊലീസും അധികൃതരും ചേർന്ന് ഉടൻ തന്നെ ഇയാളെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

    അതേസമയം, യാത്രയ്ക്കിടയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ സംഘർഷവും തുടർന്ന് കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചുള്ള മരണവും വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ റെയിൽവേ പൊലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മരിച്ച വ്യക്തി ഏത് രാജ്യത്തുനിന്നുള്ളയാളാണ്, എന്തിനാണ് രേഖകളില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്തത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ഒപ്പം ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും സഹയാത്രികരിൽ നിന്നും പൊലീസ് മൊഴിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നാൽ മാത്രമേ മരണകാരണം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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    TAGS:GujaratforeignerRailway PolicePolice
    News Summary - Foreigner in railway police custody dies in Gujarat
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