Madhyamam
    Food
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 3:32 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 3:32 PM IST

    സ​അ​ബീ​ൽ ഫീ​ഡ്​: മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ക​ർ

    സ​അ​ബീ​ൽ ഫീ​ഡ്​: മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ക​ർ
    ച​രി​ത്രാ​തീ​ത കാ​ലം മു​ത​ൽ മ​നു​ഷ്യ​​കു​ല​ത്തി​നൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്നു​നി​ന്ന ജീ​വി വ​ർ​ഗ​മാ​ണ്​ വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ. ഭ​ക്ഷ​ണം, വ​സ്ത്രം, ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ മ​നു​ഷ്യ​ൻ വേ​ട്ട​യാ​ടി​യ​പ്പോ​ഴും കു​തി​ര​ക​ൾ, നാ​യ്ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ വ​ള​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്​ ച​രി​ത്രം. വേ​ട്ട​യാ​ട​ൽ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ കാ​ർ​ഷി​ക സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ മ​നു​ഷ്യ​ൻ പ​രി​ണ​മി​ച്ച​തോ​ടെ വ​ള​ർ​ത്തു മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യും വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യും കാ​ണാം. ഒ​റ്റ​യാ​നാ​യി ജീ​വി​തം ന​യി​ച്ചി​രു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​മാ​യി ജീ​വി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ അ​തു​വ​രെ ശ​ത്രു​പ​ക്ഷ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വ​ന്യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല​തും മ​നു​ഷ്യ​ന്‍റെ സു​ഹൃ​ത്തും സ​ഹാ​യി​യു​മാ​യി മാ​റി. മ​നു​ഷ്യ​നെ പ​രി​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ച്ച​തി​ൽ വ​ള​ർ​ത്തു മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്ക്​ വി​സ്മ​രി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​താ​ണ്​.

    ആ​ധു​നി​ക കാ​ല​ത്ത്​ മ​നു​ഷ്യ​നേ​ക്കാ​ൾ ‘വി​ല’​യു​ള്ള വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന​താ​ണ്​ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ. കോ​ടി​ക​ൾ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ വാ​ങ്ങാ​നും വി​ൽ​ക്കാ​നും ഇ​ന്ന്​ പ്ര​ത്യേ​ക വി​പ​ണി ത​ന്നെ ലോ​ക​ത്തു​ട​നീ​ളം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്​. ഏ​റ്റ​വും മു​ന്തി​യ ഇ​നം മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി ബ്രീ​ഡി​ങ്​ ന​ട​ത്താ​നും പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. വ​ള​ർ​ത്തു മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ൽ​പ​ന ഇ​ന്ന്​ ലോ​ക​ത്ത്​ മി​ക​ച്ച ബി​സി​ന​സ്​ സാ​ധ്യ​ത​യാ​യി മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ്​ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ വ​രെ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ശാ​സ്ത്രി​യ​മാ​യ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളും ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി​യാ​ണ്​ ഓ​രോ ഇ​ന​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ എ​ന്തു​ത​രം ഭ​ക്ഷ​ണ​പ​ദാ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ൾ വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​വും അ​തു​പോ​ലെ​യാ​ണ്.

    യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ സ​അ​ബീ​ൽ ഫീ​ഡ്,​ നാ​ല്​ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​ക​മാ​യി മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര വ്യ​വ​സാ​യ രം​ഗ​ത്ത്​ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ്. കു​തി​ര​ക​ൾ, ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ, ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ൾ, കോ​ഴി​ക​ൾ, വി​വി​ധ ത​രം പ​ക്ഷി​ക​ൾ, വ​ന്യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന അ​നേ​കം ജീ​വി​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മി​ക​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യം ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന പോ​ഷാ​കാ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ്​​ സ​അ​ബീ​ൽ ഫീ​ഡ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു ത​ന്നെ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മൃ​ഗ​സ്​​നേ​ഹി​ക​ൾ, പ്ര​ജ​ന​ന ദാ​താ​ക്ക​ൾ, പ​രി​ശീ​ല​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ പേ​രാ​യി ഇ​ന്ന്​ സ​അ​ബീ​ൽ ഫീ​ഡ്​​സ്​ മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    സ​അ​ബീ​ൽ ഫീ​ഡി​ന്‍റെ ഓ​രോ ഫോ​ർ​മു​ല​യും മി​ക​ച്ച ചേ​രു​വ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ​യും വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ നി​ർ​മി​ച്ച​തു​മാ​ണ്​. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഓ​രോ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന ആ​ഗോ​ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​ങ്ങ​നെ ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലും ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും ശ്ര​ദ്ധ​യു​മാ​ണ്​​ ഓ​രോ മൃ​ഗ​ത്തി​നും ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വും ആ​രോ​ഗ്യ​വും ഓ​ജ​സും ന​ൽ​കാ​ൻ സ​അ​ബീ​ലി​ന്‍റെ ഉ​ത്​​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്.

    ശ​ക്​​ത​മാ​യ ഈ ​അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ൽ നി​ന്നു കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ സ​അ​ബീ​ൽ ഫീ​ഡ്, സ​അ​ബീ​ൽ പെ​റ്റ്​​സ്​ എ​ന്ന മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക്​ കൂ​ടി സാ​ന്നി​ധ്യം വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച​ത്. വ​ള​ർ​ത്തു മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും ആ​യു​സും​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത മു​ന്തി​യ ഇ​നം മൃ​ഗ​തീ​റ്റ​ക​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ സ​അ​ബീ​ൽ പെ​റ്റ്​​സ്. പ്ര​ത്യേ​ക മൃ​ഗ​തീ​റ്റ നി​ർ​മാ​താ​വ്​ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ നി​ന്ന്​ മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര ദാ​താ​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​മ്പ​നി​യു​ടെ മാ​റ്റ​ത്തെ​യാ​ണ്​ ഈ ​വ​ള​ർ​ച്ച പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. നൂ​ത​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ, മി​ക​വ്, എ​ല്ലാ ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളോ​ടു​മു​ള്ള ക​രു​ണ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​തെ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സ്വ​ദേ​ശി ബ്രാ​ൻ​ഡ്​ എ​ന്ന പാ​ര​മ്പ​ര്യം ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സ​അ​ബീ​ൽ ഫീ​ഡി​ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ആ​ധു​നി​ക കാ​ല​ത്ത്​ ജോ​ലി​ത്തി​ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ​ല​ർ​ക്കും ഏ​ക ആ​ശ്വാ​സം വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​വ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ വ​ലി​യ ആ​ശ​ങ്ക നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​ന്നാ​യി മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. നാ​ട​ൻ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ വി​ത്യ​സ്ത​മാ​യി പു​തി​യ ബ്രീ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക്​ കൃ​ത്യ​മാ​യ ഡ​യ​റ്റ്​ ക്ര​മീ​ക​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. അ​വ​യു​ടെ തീ​റ്റ​യും ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി നി​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്. ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ഒ​രു പ​ങ്കാ​ളി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ്​ പോം​വ​ഴി. സ​അ​ബീ​ൽ ഫീ​ഡ്​ പോ​ലെ ഈ ​രം​ഗ​ത്ത്​ പാ​ര​മ്പ​ര്യം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​യും അ​താ​ണ്.

