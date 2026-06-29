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    Food
    Posted On
    date_range 29 Jun 2026 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jun 2026 12:09 PM IST

    രുചികരമായ അബദ്ധങ്ങൾ! അപ്രതീക്ഷിതമായി പിറവിയെടുത്ത അഞ്ച് ജനപ്രിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ...

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    food
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    നാം ഇന്ന് ആസ്വദിച്ചു കഴിക്കുന്ന പല ഭക്ഷണങ്ങളും പാചകവിദഗ്ധൻ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. മറിച്ച്, പാചകത്തിനിടയിൽ സംഭവിച്ച ചെറിയ പിഴവുകളും അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില രുചികരമായ വിഭവങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ. പാചകത്തിലെ അബദ്ധങ്ങൾ പലപ്പോഴും പരാജയങ്ങളായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടാറുള്ളതെങ്കിലും, ഈ അഞ്ച് ഭക്ഷണങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും രുചികരമായ വഴിത്തിരിവുകളായി മാറി.

    1. ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്പ് കുക്കീസ്

    1930-കളിൽ റൂത്ത് വേക്ക്‌ഫീൽഡ് എന്ന സ്ത്രീയാണ് അബദ്ധത്തിൽ ഈ കുക്കീസ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. കുക്കികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനിടയിൽ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബേക്കർ ചോക്ലേറ്റ് തീർന്നുപോയപ്പോൾ, പകരമായി ഒരു നെസ്‌ലെ ചോക്ലേറ്റ് ബാർ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാവിൽ ചേർക്കുകയായിരുന്നു. അത് ഉരുകി പരന്നു പോകുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും, അവ അങ്ങനെ തന്നെ കഷ്ണങ്ങളായി നിലനിന്നു. അങ്ങനെയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ളവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്പ് കുക്കികൾ ജനിച്ചത്.

    2. കോൺഫ്ലെക്സ്

    പഴയ ഗോതമ്പ് മാവിൽ വിരിഞ്ഞ പ്രഭാതഭക്ഷണം. ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് കോൺഫ്ലെക്സ്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഡോ. ജോൺ ഹാർവി കെല്ലോഗും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനായ വിൽ കീത്ത് കെല്ലോഗും ചേർന്നാണ് ഇത് അബദ്ധത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്.

    മിഷിഗനിലെ ഒരു ഹെൽത്ത് സാനിറ്റോറിയത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ, അവർ വേവിച്ച ഗോതമ്പ് കുറച്ചു ദിവസം ശ്രദ്ധിക്കാതെ മാറ്റിവച്ചു. പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഉണങ്ങി പഴയതായിപ്പോയിരുന്നു. അത് കളയാൻ മടിച്ച് അവർ അതിനെ റോൾ ചെയ്ത് പരത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അത് പൊടിഞ്ഞ് ചെറിയ അടരുകളായി മാറി.

    അവർ അത് വറുത്തെടുത്തപ്പോൾ മികച്ചൊരു ലഘുഭക്ഷണമായി മാറുന്നതായി കണ്ടു. പിന്നീട് ഇതേ പ്രക്രിയ അവർ ചോളത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രശസ്തമായ ‘കോൺഫ്ലെക്സ്’ ജനിക്കുന്നത്.

    3. പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ്

    പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ് ഉണ്ടായത് ഒരു ചെറിയ പിണക്കത്തിൽ നിന്നാണ്. 1853-ൽ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിലെത്തിയ ഉപഭോക്താവ് താൻ ഓർഡർ ചെയ്ത ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കട്ടി കൂടുതലാണെന്ന് പരാതിപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന്, ദേഷ്യം വന്ന പാചകക്കാരൻ ജോർജ്ജ് ക്രം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പേപ്പർ പോലെ നേർത്തതാക്കി അരിഞ്ഞ് വറുത്തു കൊടുത്തു. എന്നാൽ ആ ഉപഭോക്താവിന് അത് അങ്ങേയറ്റം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ചിപ്സ് ലോകപ്രശസ്തമായി മാറുകയും ചെയ്തു.

    4. പോപ്‌സിക്കിൾ

    1905-ൽ 11 വയസ്സുകാരനായ ഫ്രാങ്ക് എപ്പേഴ്സൺ എന്ന ബാലൻ സോഡാ പൗഡറും വെള്ളവും കലർത്തി വെച്ചിരുന്ന കപ്പ് ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഉൾപ്പെടെ അബദ്ധത്തിൽ പുറത്ത് വെച്ചു മറന്നുപോയി. അന്ന് രാത്രി നല്ല തണുപ്പായിരുന്നതിനാൽ അത് തണുത്തുറഞ്ഞ് ഐസ് പോലെയായി. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നോക്കിയപ്പോൾ അതൊരു പുതിയ വിഭവമായി മാറിയിരുന്നു.

    5. ഐസ്ക്രീം കോൺ

    ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ ഇന്ന് കോണുകൾ എത്രത്തോളം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ 1904ൽ മിസോറിയിലെ സെന്റ് ലൂയിസിൽ നടന്ന ‘വേൾഡ്സ് ഫെയർ’ പ്രദർശനത്തിനിടയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അന്ന് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഐസ്ക്രീം സ്റ്റാളിൽ കടുത്ത തിരക്കായിരുന്നു. തിരക്ക് കാരണം ഐസ്ക്രീം വിളമ്പാൻ വച്ചിരുന്ന ഗ്ലാസ് പാത്രങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തീർന്നുപോയി. ഇതുകണ്ട് തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റാളിലെ വാഫിൾ വിൽപനക്കാരനായ ഏണസ്റ്റ് ഹാംവി ഒരു സഹായമെന്നോണം തന്റെ പേസ്ട്രി പോലുള്ള വാഫിളുകൾ കോൺ ആകൃതിയിൽ ചുരുട്ടി ഐസ്ക്രീം വച്ചുകൊടുക്കാൻ നൽകി. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്ലേറ്റോ സ്പൂണോ ഇല്ലാതെ കൈയിൽ പിടിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ ഇത് സഹായിച്ചു. ഈ താല്കാലിക ബുദ്ധി പിന്നീട് ഐസ്ക്രീം വ്യവസായത്തിന്റെ ചരിത്രം തന്നെ തിരുത്തിക്കുറിച്ചു.

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    TAGS:Foodssweetsfood newsPopsiclechipscookies
    News Summary - These 5 famous foods were invented by accident
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