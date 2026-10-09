ലോകത്തിന്റെ കബാബ് തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം...text_fields
മാംസാഹാരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരോട് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിഭവം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീളത്തിലുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ അവർ നിരത്തും. അതിൽ പലതരം കബാബുകൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ടാകും. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമുള്ള കബാബുകൾ ലഭ്യമാണ്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, തുർക്കി, യൂറോപ്പ്, ദക്ഷിണേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം അതാത് സംസ്കാരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്ത രീതികളിലാണ് കബാബുകൾ തയാറാക്കുന്നത്. എന്നാൽ തുർക്കിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരു യൂറോപ്യൻ നഗരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് അവിടത്തെ ജനജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായി മാറിയ ഒരു പ്രത്യേക തരം കബാബുണ്ട്. ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ 'കബാബ് തലസ്ഥാനം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആ നഗരത്തെയും അതിന്റെ രസകരമായ ചരിത്രത്തെയും കുറിച്ചറിയാം.
ജർമ്മനിയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബെർലിൻ ആണ് ലോകമെമ്പാടും "കബാബിന്റെ തലസ്ഥാനം" എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് 'ഡോണർ കബാബ്' സംസ്കാരത്തിന്റെ ആവാസകേന്ദ്രമാണ് ഈ നഗരം. 1970-കളിൽ ജർമ്മനിയിലേക്ക് കുടിയേറിയ തുർക്കി തൊഴിലാളികളിലൂടെയാണ് ഈ രുചിക്കൂട്ട് ബെർലിനിൽ സജീവമാകുന്നത്. അവിടെ വെച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഡോണർ സാൻഡ്വിച്ചിന് രൂപം നൽകുന്നത്.
തുർക്കിയിൽ പരമ്പരാഗതമായി ലംബമായി തിരിയുന്ന സ്പിറ്റിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന മാംസമാണ് ഡോണർ കബാബിന്റെ അടിത്തറ. എന്നാൽ ബെർലിനിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഈ വിഭവം നഗരത്തിലെ തിരക്കേറിയ ജീവിതശൈലിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിലേക്ക് പരിണമിച്ചു. സ്പിറ്റിൽ നിന്ന് ചെറിയ കഷണങ്ങളായി മുറിച്ചെടുക്കുന്ന മാംസം, ഫ്രെഷ് സാലഡും രുചികരമായ സോസുകളും ചേർത്ത് സോഫ്റ്റ് ബ്രെഡിനുള്ളിൽ വെച്ച് നൽകുന്ന ഒരു പോർട്ടബിൾ സാൻഡ്വിച്ച് രൂപത്തിലേക്ക് അത് മാറി. കാദിർ നൂർമാൻ, മെഹ്മെത് അയ്ഗുൻ എന്നീ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ബെർലിനിലെ ആദ്യകാല ഡോണർ കബാബ് നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായും അറിയപ്പെടുന്നത്. 1970-കളുടെ തുടക്കത്തിൽ നഗരത്തിൽ ഇതിന്റെ ആധുനിക രൂപം വേരുറപ്പിച്ചു. ക്രോയിസ്ബർഗ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ തുർക്കി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പിന്തുണയോടെ ഇത്തരം കടകൾ നഗരത്തിലുടനീളം അതിവേഗം വ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി.
ഇന്ന് ബെർലിനിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തവും ജനപ്രിയവുമായ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളിൽ ഒന്നാണ് ഡോണർ കബാബ്. ആയിരക്കണക്കിന് കബാബ് കടകളാണ് ഇന്ന് ഈ നഗരത്തിലുള്ളത്. മാംസം, ചീര, കാബേജ്, തക്കാളി, ഉള്ളി, വിവിധതരം സോസുകൾ എന്നിവയടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത രൂപത്തിന് പുറമെ പച്ചക്കറികൾ ധാരാളമായി അടങ്ങിയ 'ജെമുസെ കബാബ്' ഉൾപ്പെടെയുള്ള വെജിറ്റേറിയൻ വെഗൻ ഓപ്ഷനുകളും ഇന്ന് ബെർലിനിലെ കബാബ് വിപണിയെ സമ്പന്നമാക്കുന്നുണ്ട്.
തുർക്കി വേരുകളുണ്ടെങ്കിലും ജർമ്മനിയിലെ കുടിയേറ്റവും അവിടത്തെ ജീവിതരീതിയും ചേർന്നാണ് ഈ വിഭവത്തെ ലോകപ്രശസ്തമായ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് പ്രതിഭാസമാക്കി മാറ്റിയത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ബെർലിൻ ഇന്നും ലോകത്തിന്റെ ഡോണർ കബാബ് തലസ്ഥാനമായി അഭിമാനത്തോടെ അറിയപ്പെടുന്നത്.
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