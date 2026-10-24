ഇന്ത്യയുടെ 'ഗുലാബ് ജാമുൻ' ഗ്രാമമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം...text_fields
ഡൽഹിക്കും ലഖ്നൗവിനും ഇടയിലുള്ള തിരക്കേറിയ ഹൈവേയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ രുചികരമായ ഒരു പലഹാരത്തിനായി ആളുകൾ എപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരിടമുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലഖ്നൗ-ഡൽഹി പാതയിലുള്ള ലഖിംപൂർ ഖേരി ജില്ലയിലെ മാഗൽഗഞ്ച് എന്ന ഗ്രാമമാണ് "ഗുലാബ് ജാമുനുകളുടെ ഗ്രാമം" എന്ന വിശേഷണത്തിലൂടെ പ്രശസ്തമായിരിക്കുന്നത്. വിവാഹങ്ങളോ ആഘോഷങ്ങളോ ആകട്ടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട മധുരപലഹാരമാണ് ഗുലാബ് ജാമുൻ. എന്നാൽ മാഗൽഗഞ്ചിൽ ഈ മധുരം ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ തന്നെ മുഖമുദ്രയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
1941-ൽ ഇവിടെ 'ധൻപാൽ മിഷ്ടാൻ ഭണ്ഡാർ' എന്ന കട ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് ഈ ഗ്രാമവും ഗുലാബ് ജാമുനും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധം തുടങ്ങുന്നത്. യാത്രക്കാർക്കിടയിൽ ഈ കടയിലെ ഗുലാബ് ജാമുനുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തരംഗമായി മാറി. പിന്നീട് ധാരാളം വ്യാപാരികൾ ഈ പാതയോരത്ത് കടകൾ തുറക്കുകയും 1970-കളോടെ മാഗൽഗഞ്ച് ഗുലാബ് ജാമുനുകളുടെ സ്വന്തം നാടായി മാറുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് ഹൈവേയോട് ചേർന്ന് ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി കടകളാണ് യാത്രക്കാരെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ഇവിടുത്തെ ഗുലാബ് ജാമുനുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവയുടെ അസാധാരണമായ രുചിയും ചൂടോടെ ലഭിക്കുന്ന രീതിയുമാണ്. പാലും പൊടിയും കൃത്യമായ അളവിൽ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന മാവ് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി കുറഞ്ഞ തീയിൽ വറുത്തെടുക്കുന്നു. പിന്നീട് ഇവ ചൂടോടെ ചെറിയ മൺചട്ടികളിൽ പഞ്ചസാര ലായനിയോടെയാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നത്.
രാജകീയ കൊട്ടാരങ്ങളുടെയോ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ സ്മാരകങ്ങളുടെയോ പേരിലല്ല മറിച്ച് കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും തനതായ രുചിക്കൂട്ടുകളിലൂടെയും ഈ ഗ്രാമം ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫുഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷനായി മാറി. ഈ ഹൈവേയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആരും തന്നെ ചൂടുള്ള ഈ ഗുലാബ് ജാമുനുകൾ രുചിക്കാതെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാറില്ല.