    ഒരുങ്ങുന്നു, ഓണത്തിന്...
    Tasty Hut
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 10:15 AM IST

    ഒരുങ്ങുന്നു, ഓണത്തിന് നാടൻ മധുരം

    • ജി​ല്ല​യു​ടെ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ട​ൻ ശ​ർ​ക്ക​ര ഉ​ൽപാ​ദ​നം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു
    ഒരുങ്ങുന്നു, ഓണത്തിന് നാടൻ മധുരം
    വ​ള്ളി​ക്കോ​ട് മാ​യാ​ലി​ലെ ശ​ർ​ക്ക​ര നി​ർ​മാ​ണ യൂ​നി​റ്റ്

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ഓ​ണ​ത്തി​ന് മ​ധു​രം പ​ക​രാ​ൻ ജി​ല്ല​യു​ടെ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ട​ൻ ശ​ർ​ക്ക​ര ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത്​ ജി​ല്ല​യി​ൽ ക​രി​മ്പ്​ കൃ​ഷി വ്യാ​പ​ക​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട്​ നി​ല​ച്ചു. അ​ച്ച​ന്‍കോ​വി​ലാ​റി​ന്‍റെ​യും മ​ണി​മ​ല​യാ​റി​ന്‍റെ​യും തീ​ര​ത്ത്​ നി​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന ക​രി​മ്പ്​ ഓ​ർ​മ​യു​മാ​യി. ഇ​പ്പോ​ൾ ജി​ല്ല​യി​ൽ വ​ള്ളി​ക്കോ​ട്, പ​ന്ത​ളം, തി​രു​വ​ല്ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ശ​ർ​ക്ക​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​മു​ള്ള​ത്.

    ഇ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും രു​ചി​യേ​റി​യ​തെ​ന്ന്​ വി​ശേ​ഷ​ണ​മു​ള്ള വ​ള്ളി​ക്കോ​ട് ശ​ർ​ക്ക​ര​യു​ടെ ഉ​ദ്​​പാ​ദ​നം ഓ​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വ​ള്ളി​ക്കോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മാ​യാ​ലി​ൽ, വ​ള്ളി​ക്കോ​ട്, വാ​ഴ​മു​ട്ടം, ന​രി​യാ​പു​രം ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ക​രി​മ്പു​കൃ​ഷി​യു​ള്ള​ത്. ഇ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ വ​ള്ളി​ക്കോ​ട് ക​രി​മ്പ് ഉ​ത്പാ​ദ​ക​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ മാ​യാ​ലി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​രി​മ്പ് സം​സ്ക​ര​ണ യൂ​നി​റ്റി​ലും തൃ​ക്കോ​വി​ൽ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​മാ​ണ്​​ ശ​ർ​ക്ക​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം.

    180 രൂ​പ​ക്കാ​ണ്​ പ​തി​യ​ൻ ശ​ർ​ക്ക​ര വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ക​ർ​ഷ​ക​നാ​യ വ​ള്ളി​ക്കോ​ട്​ കൃ​ഷ്ണ വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ ശ​ര​ത്​ സ​ന്തോ​ഷ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​വ​ണ നാ​ലേ​ക്ക​റോ​ളം സ്ഥ​ല​ത്താ​യി​രു​ന്നു ശ​ര​ത്​ ക​രി​മ്പ്​​ കൃ​ഷി ചെ​യ്ത​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 6000 കി​ലോ​യോ​ളം ശ​ർ​ക്ക​ര വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്ത​വ​ണ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കീ​ഴ്​​മേ​ൽ മ​റി​ഞ്ഞ​താ​യി അ​​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു. പ​ന്നി​ശ​ല്യം കാ​ര​ണം വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ കൃ​ഷി ന​ശി​ച്ചു. ഒ​പ്പം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പെ​യ്യു​ന്ന മ​ഴ​യും ശ​ർ​ക്ക​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ത്തി​ന്​ ത​ട​സ്സ​മാ​ണ്. ക​രി​മ്പു​നീ​ര്​ എ​ടു​ത്ത​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ച​ണ്ടി​യാ​ണ്​ തീ ​ക​ത്തി​ക്കാ​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ഴ കാ​ര​ണം ക​രി​മ്പി​ൻ ച​ണ്ടി ന​ന്നാ​യി ഉ​ണ​ക്കി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ശ​ര​ത്ത്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​ള്ളി​ക്കോ​ട് തൃ​ക്കോ​വി​ൽ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പം ശ​ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ച​ക്കി​ലാ​ണ് ശ​ർ​ക്ക​ര ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പി​ന്റെ അ​ധീ​ന​ത​യി​ലു​ള്ള പ​ന്ത​ളം ക​ട​യ്ക്കാ​ട് ക​രി​മ്പ് വി​ത്തു​ൽ​പാ​ദ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ പ​ന്ത​ളം ശ​ർ​ക്ക​ര​യും വി​ൽ​പ​ന​ക്ക്​ ത​യാ​റാ​യി. പ​തി​യ​ൻ ശ​ർ​ക്ക​ര​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ത​യാ​റാ​കു​ന്ന​ത്. ഫി​ല്ലി​ങ് മെ​ഷി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ശ​ർ​ക്ക​ര പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലാ​ക്കി​യാ​ണ് വി​ൽ​പ​ന. മാ​യം ചേ​രാ​തെ ശു​ദ്ധ​മാ​യി ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ ശ​ർ​ക്ക​ര​യാ​യ​തി​നാ​ൽ വി​പ​ണി​യി​ൽ പ്രി​യ​മേ​റെ​യാ​ണ്. പ​തി​യ​ൻ ശ​ർ​ക്ക​ര ക​ട​യ്​​ക്കാ​ട്​ വി​ത്തു​ൽ​പാ​ദ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ കൗ​ണ്ട​റി​ൽ കൂ​ടി ല​ഭി​ക്കും. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് പ​തി​യ​നും അ​ല്ലാ​ത്ത​പ്പോ​ൾ ചു​ക്കു​ണ്ട, ഉ​ണ്ട ശ​ർ​ക്ക​ര​യു​മാ​ണ് വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കു​റ്റൂ​ർ കൃ​ഷി​ഭ​വ​നു​കീ​ഴി​ൽ വെ​ൺ​പാ​ല​യി​ലും ശ​ർ​ക്ക​ര ഉ​ദ്​​പാ​ദ​ന​മു​ണ്ട്. മ​ണി​മ​ല​യാ​റി​ന്റെ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ടി​യു​ന്ന എ​ക്ക​ലി​ന്റെ വ​ള​ക്കൂ​റി​ൽ വി​ള​യു​ന്ന ക​രി​മ്പാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്​ പ്ര​ത്യേ​ക മ​ധു​ര​മു​​ണ്ടെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ ഉ​ദ്​​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​തി​യ​ൻ ശ​ർ​ക്ക​ര​ക്ക്​ ക​ല്ലു​ങ്ക​ൽ കാ​ർ​ഷി​ക ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഭൗ​മ​സൂ​ചി​ക​യും ഭൂ​ശാ​സ്ത്ര ഭൗ​മ​സൂ​ചി​ക​യും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​ലും ത​ല​പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​ൽ വ​ള്ളി​ക്കോ​ടി​ന്റെ മ​ധു​രം

    വ​ള്ളി​ക്കോ​ട്​: മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഓ​ണ​നാ​ളു​ക​ളി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ൽ നി​റ​യു​ന്ന വ​ള്ളി​ക്കോ​ട് ശ​ർ​ക്ക​ര​ക്ക്​ പ​റ​യാ​ൻ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​ന്‍റെ മ​ധു​ര​ക​ഥ​യും. 25 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് വ​ള്ളി​ക്കോ​ട്ട്​, താ​ഴൂ​ർ​ക​ട​വ്, വാ​ഴ​മു​ട്ടം ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ൽ ന​ദി​യു​ടെ തീ​ര​ത്ത് ക​രി​മ്പി​ൻ പാ​ട​ങ്ങ​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ കാ​ഴ്ച​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന്​ ഗ്രാ​മ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന വ​രു​മാ​ന മാ​ർ​ഗ്ഗ​വും ക​രി​മ്പ് കൃ​ഷി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വ​ള്ളി​ക്കോ​ട്​ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി ശ​ർ​ക്ക​ര സം​സ്ക​ര​ണ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ദ്​​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ശ​ർ​ക്ക​ര​ക്ക്​ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രും ഏ​റെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ശു​ദ്ധ​ത​യും മ​ധു​ര​വും വ​ള്ളി​ക്കോ​ട്​ ശ​ർ​ക്ക​ര​യെ വേ​റി​ട്ടു​നി​ർ​ത്തി. സ്വ​ർ​ണ്ണ ത​വി​ട്ടു​നി​റ​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ വി​ല​യി​ടി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ക​രി​മ്പി​നെ കൈ​വി​ട്ട്​ റ​ബ​റി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റി. ഇ​തോ​ടെ വ​ള്ളി​ക്കോ​ട് ശ​ർ​ക്ക​ര ഇ​ല്ലാ​താ​യി.

    അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ വ​ള്ളി​ക്കോ​ടി​ന്റെ മ​ധു​ര​ത്തെ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ഷ​ക​രും കൃ​ഷി​ഭ​വ​നും ചേ​ർ​ന്ന് രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ക​യും വീ​ണ്ടും ഉ​ദ്​​പാ​ദ​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​ന്ത​ളം കൃ​ഷി​ഫാ​മി​ൽ​നി​ന്ന്‌ എ​ത്തി​ച്ച മാ​ധു​രി, മ​ധു​രി​മ ഇ​ന​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ത​ല​ക്ക​വും മ​റ​യൂ​ർ ക​രി​മ്പ്​ ഉ​ദ്​​പാ​ദ​ക​സം​ഘ​ത്തി​ലെ സി.​എ 86032 ഇ​നം ത​ല​ക്ക​വു​മാ​ണ്​ വ​ള്ളി​ക്കോ​ട്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ കൃ​ഷി ചെ​യ്ത​ത്. വ​ള്ളി​ക്കോ​ട് ക​രി​മ്പ് ഉ​ദ്​​പാ​ദ​ക​സം​ഘ​ത്തി​നും രൂ​പം ന​ൽ​കി. ഇ​ത്ത​വ​ണ 10,000 കി​ലോ ശ​ർ​ക്ക​ര​യെ​ങ്കി​ലും വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ.

