Madhyamam
    5 Dec 2025 12:27 PM IST
    5 Dec 2025 12:27 PM IST

    വോട്ടുതേടി തളരു​​മ്പോൾ ചെണ്ടമുറിയന്‍ കപ്പയും കാന്താരിയും

    വോട്ടുതേടി തളരു​​മ്പോൾ ചെണ്ടമുറിയന്‍ കപ്പയും കാന്താരിയും
    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ്ര​ചാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ൽ ഒ​രു ആ​ര​വ​മാ​ണ്​ ഇ​​പ്പോ​ൾ. കൂ​ട്ട​മാ​യി വീ​ടു​ക​ൾ തോ​റും ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി വോ​ട്ട്​ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ട്രെ​ൻ​ഡ്​. ഒ​റ്റ​ക്കാ​യാ​ൽ ആ​ളി​ല്ലേ​യെ​ന്ന്​ ക​രു​തി പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ കൂ​ട്ടി​യാ​ണ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വോ​ട്ട​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന. ഒ​പ്പം ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ഇ​ഷ്ട​ഭ​ക്ഷ​ണം വാ​ങ്ങി​ത്ത​രാ​ൻ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​രു​മൊ​ക്കെ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ഴ​യ ത​ല​മു​റ​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ കാ​ല​ത്തെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ആ​ളും ആ​ര​വ​വൊ​ന്നു​മി​ല്ല.

    ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ലെ പ​ല​രു​ടെ​യും ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ അ​ന്ന​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ കാ​ല​ത്തെ മ​ങ്ങാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന ഓ​ർ​മ​ക​ളു​​ണ്ട്. വ​ലി​യ ശ​ബ്​​ദ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള അ​നൗ​ൺ​സ്​​മെ​ന്‍റു​ക​​ളോ പാ​ര​ഡി​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളോ തി​ര​ക്കു​പി​ടി​ച്ച വോ​ട്ടോ​ട്ട​മോ ക​ലാ​ശ​ക്കെ​ട്ട്​ ആ​വേ​ശ​മോ അ​ന്ന്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ശാ​ന്ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. ചെ​റി​യ നോ​ട്ടീ​സു​ക​ള്‍ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. 1985നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ക​ള​ര്‍പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ള്‍ രം​ഗ​ത്ത് വ​ന്ന​ത്.

    പ​ണ്ട് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് അ​നൗ​ണ്‍സ്‌​മെ​ന്റി​ന് കോ​ളാ​മ്പി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ന്നൊ​ക്കെ ഇ​ന്ന​ത്തെ​പ്പോ​ലെ സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് പ​ണ​കൊ​ഴു​പ്പ് കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നു പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ക്കു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണം ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു വീ​ട്ടി​ല്‍ ത​യാ​റാ​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ലും ചെ​ണ്ട​മു​റി​യ​ന്‍ ക​പ്പ​യും കാ​ന്താ​രി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളും വോ​ട്ട്​ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​യു​മെ​ല്ലാം ക​ഴി​ഞ്ഞു​വ​ന്ന്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യോ​ടൊ​പ്പം ക​പ്പ​യും കാ​ന്താ​രി​യും ക​ഴി​ക്കു​മ്പോ​ഴു​ള്ള ആ ​ഓ​ർ​മ​ക​ൾ ഇ​ന്നും പ​ഴ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ഉ​ള്ളി​ലു​ണ്ട്.

