Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഭക്ഷ്യ പാക്കേജുകളിലെ മധുരപരിധി: ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    ഭക്ഷ്യ പാക്കേജുകളിലെ മധുരപരിധി: ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് സുപ്രീംകോടതി
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. ഉ​പ്പ്, മ​ധു​രം, കൊ​ഴു​പ്പ് എ​ന്നി​വ ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​തി​ൽ അ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ള്ള പാ​ക്കേ​ജ്‍ഡ് ഭ​ക്ഷ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പാ​യ്ക്കി​ന്‍റെ മു​ൻ​വ​ശ​ത്ത് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് വേ​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ജെ.​ബി പ​ർ​ദി​വാ​ല​യും കെ. ​വി​നോ​ദ് ച​ന്ദ്ര​നും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. രാ​ജ്യ​താ​ൽ​പ​ര്യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ​വ​രും ഇ​ക്കാ​ര്യം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. പ​ബ്ലി​ക് ചാ​രി​റ്റ​ബ്ൾ ട്ര​സ്റ്റ് 3എ​സും ഔ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​മാ​ണ് ഹ​ര​ജി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷാ, സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ് അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ.​ഐ) സ​ത്യ​വാ​ങ്‌​മൂ​ലം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും നി​ർ​ദേ​ശം മു​ന്നോ​ട്ട് വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പാ​ക്കേ​ജി​ന്‍റെ മു​ൻ​വ​ശ​ത്ത് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ലേ​ബ​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണ് മു​ന്നോ​ട്ട് വെ​ച്ച​ത്. ഉ​പ്പും പ​ഞ്ച​സാ​ര​യും കൊ​ഴു​പ്പും ഉ​യ​ർ​ന്ന തോ​തി​ലാ​ണെ​ന്ന് എ​ങ്ങ​നെ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി ആ​രാ​ഞ്ഞു. അ​തി​ന്‍റെ ശാ​സ്ത്രീ​യ​വും നി​യ​മ​പ​ര​വു​മാ​യ വ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ച്ച് വി​ശ​ദ​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​റ​ക്കും. അ​തി​നി​ടെ ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷാ അ​തോ​റി​റ്റി​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ക്ഷി​ക​ളും അ​ത് പ​ഠി​ച്ച് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Sugar limits on food packages
    Next Story
    X