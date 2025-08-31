Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightഓ​ണ​ത്തി​ന്​...
    Recipes
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 2:29 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 4:41 PM IST

    ഓ​ണ​ത്തി​ന്​ വ​റു​ത്ത​ര​ച്ച സാ​മ്പാ​ർ ആ​യാ​ലോ ?

    text_fields
    bookmark_border
    Onam Sambar
    cancel
    camera_alt

    വ​റു​ത്ത​ര​ച്ച സാ​മ്പാ​ർ

    സ​ദ്യ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വി​ഭ​വ​മാ​ണ് സാ​മ്പാ​ർ. പോ​ഷ​ക സ​മൃ​ദ്ധ​വും ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നു ഉ​ത്ത​മ​വു​മാ​യ ഒ​രു വി​ഭ​വ​മാ​ണി​ത്. സാ​മ്പാ​ർ ഇ​ല്ലാ​തെ എ​ന്ത് ഓ​ണം.

    ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    ● തു​വ​ര​പ​രി​പ്പ് - 1 ക​പ്പ്‌

    ● കു​മ്പ​ള​ങ്ങ - 100 ഗ്രാം (​ചെ​റു​ത്‌ )

    ● കാ​ര​റ്റ് - 1

    ● സ​വാ​ള - 2

    ● ഉ​രു​ള​ക്കി​ഴ​ങ്ങ് - 2

    ● ത​ക്കാ​ളി - 2

    ● മു​രി​ങ്ങ​ക്കാ​യ - 2

    ● മ​ഞ്ഞ​ൾ​പ്പൊ​ടി - കാ​ൽ സ്പൂ​ൺ

    ● ഉ​പ്പ് - ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്

    ● വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ - 3-4 സ്പൂ​ൺ

    ● മ​ല്ലി​യി​ല

    ● പു​ളി - നെ​ല്ലി​ക്ക വ​ലു​പ്പം

    ● കാ​യ​പ്പൊ​ടി - അ​ര​സ്പൂ​ൺ

    ● ക​ടു​ക് - 1 സ്പൂ​ൺ

    ● ചു​വ​ന്ന മു​ള​ക് - 1-2

    ● വെ​ണ്ട​യ്ക്ക - ഓ​പ്ഷ​ണ​ൽ

    വ​റ​ുത്ത് അ​ര​യ്ക്കാ​ൻ

    ● തേ​ങ്ങ - 2 പി​ടി

    ● മ​ല്ലി - 2 ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ

    ● ചു​വ​ന്ന മു​ള​ക് - 6-7

    ● ഉ​ലു​വ - കാ​ൽ ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ണി​ൽ താ​ഴെ

    ● കാ​യം - അ​ര സ്പൂ​ൺ

    ● ക​റി​വേ​പ്പി​ല - കു​റ​ച്ച്

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    പ​രി​പ്പ് കു​റ​ച്ച് നേ​രം കു​തി​ർ​ത്തു വ​ച്ച് പ്ര​ഷ​ർ കു​ക്ക​റി​ൽ ഇ​ട്ട് കു​റ​ച്ച് വെ​ള്ളം ഒ​ഴി​ച്ച് വേ​വി​ക്കു​ക. ക​ഷ്ണ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ത്തു മ​ഞ്ഞ​ൾ​പ്പൊ​ടി, മ​ല്ലി​യി​ല, ഉ​പ്പ് എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് വേ​വി​ക്കു​ക. ശേ​ഷം പു​ളി വെ​ള്ളം ഒ​ഴി​ച്ച് തി​ള​പ്പി​ക്കു​ക. ഒ​രു പാ​ൻ വ​ച്ച് വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ ഒ​ഴി​ച്ച് ഉ​ലു​വ ചേ​ർ​ത്ത് ബ്രൗ​ൺ നി​റം വ​രെ വ​റ​ക്കു​ക.

    ഇ​തി​ലേ​ക്കു മ​ല്ലി, മു​ള​ക്, കു​റ​ച്ച് ക​റി​വേ​പ്പി​ല എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി വ​റ​ക്കു​ക. കാ​യ​പ്പൊ​ടി​യും ചേ​ർ​ക്കു​ക. തേ​ങ്ങ​യും ചേ​ർ​ത്ത് ക​ള​ർ മാ​റു​ന്ന​ത് വ​രെ വ​റ​ക്കു​ക. ചൂ​ട് കു​റ​ഞ്ഞ ശേ​ഷം ഇ​ത് അ​ര​ച്ചെ​ടു​ത്ത് വേ​വി​ച്ച ക​ഷ്ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ഴി​ച്ച് തി​ള​പ്പി​ക്കു​ക. ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു മ​ല്ലി​യി​ല ചേ​ർ​ത്തു തി​ള​പ്പി​ക്കു​ക.

    ഒ​രു പാ​നി​ൽ വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ ഒ​ഴി​ച്ച് കാ​ൽ സ്പൂ​ൺ ഉ​ലു​വ, ക​ടു​ക് എ​ന്നി​വ പൊ​ട്ടി​ച്ച് മു​ള​കും ക​റി​വേ​പ്പി​ല​യും ചേ​ർ​ത്തു വ​റു​ത്തൊ​ഴി​ക്കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onamsambarFoodsrecipie
    News Summary - varutharacha Sambar for Onam
    Similar News
    Next Story
    X