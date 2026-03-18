വട പത്തിരി, റോൾ പത്തിരി

വട പത്തിരി, റോൾ പത്തിരിtext_fields
ചേരുവകൾ
ചിക്കനിൽ കാശ്മീരി, മുളകുപൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നീട് 10-20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വഴറ്റുക, മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി, ഉപ്പ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് വഴറ്റുക. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് വഴറ്റുക. ഗരം മസാല, ചിക്കൻ കഷണങ്ങൾ എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക. അവസാനം മല്ലിയില, ജീരകം എന്നിവ ചേർത്ത് 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കുറഞ്ഞ തീയിൽ വേവിക്കുക. ഫില്ലിങ് റെഡി.
പത്തിരിക്ക്
ഒരു പാത്രത്തിൽ പത്തിരി അരി, തേങ്ങ, ഉള്ളി, പെരുംജീരകം, ജീരകം എന്നിവ ചേർത്ത് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത്, പത്തിരി മാവിന്റെ അതേ സ്ഥിരതയുള്ള മാവിൽ കുഴയ്ക്കുക. ഫോയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ പുരട്ടി, ഒരു പന്ത് വലിപ്പത്തിലുള്ള മാവ് എടുത്ത് ഒരു ഫോയിലിൽ പരത്തുക. രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മിശ്രിതം ഇട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. പത്തിരിയും രണ്ടും ഏകദേശം 15/20 മിനിറ്റ് വേവിക്കുക. വേവിച്ച പത്തിരി തയ്യാർ.
വറുക്കാൻ
മുളക്, കശ്മീരി പൊടി - 1 ടീസ്പൂൺ വീതം
മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ
ഗരം മസാല - 1/2 ടീസ്പൂൺ
ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും
വറുക്കാനുള്ള എണ്ണ
എല്ലാ ചേരുവകളും നന്നായി ഇളക്കുക, വേവിച്ച ഓരോ പത്തിരിയും മസാലയിൽ ഉരുട്ടി, അങ്ങനെ പേസ്റ്റ് എല്ലാ വശങ്ങളിൽ നിന്നും മൂടും. ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി ഇടത്തരം തീയിൽ തവിട്ട് നിറമാകുന്നതുവരെ വറുക്കുക.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register