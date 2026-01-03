Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightഅ​പ് സൈ​ഡ് ഡൗ​ൺ...
    Recipes
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 1:50 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 2:26 PM IST

    അ​പ് സൈ​ഡ് ഡൗ​ൺ പൈ​നാ​പ്പി​ൾ കേ​ക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    അ​പ് സൈ​ഡ് ഡൗ​ൺ പൈ​നാ​പ്പി​ൾ കേ​ക്ക്
    cancel
    Listen to this Article

    ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യ വ​​സ്തു​​ക്ക​​ൾ

    1. പൈ​നാ​പ്പി​ൾ ക​ഷ്ണ​ങ്ങ​ൾ (വ​ട്ട​ത്തി​ൽ മു​റി​ച്ച​ത്) - 7

    2. വെ​ണ്ണ (ഉ​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത​ത്) - 150 ഗ്രാം + 2 ​ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ

    3. പ​ഞ്ച​സാ​ര - 1 ക​പ്പ് + 2 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ

    4. മൈ​ദ - 1.1/2 ക​പ്പ്

    5. ബേ​ക്കി​ങ് പൗ​ഡ​ർ - 2 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    6. ബേ​ക്കി​ങ് സോ​ഡ - 1/2 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    7. ഉ​പ്പ് - ഒ​രു നു​ള്ള്

    8. മു​ട്ട - 3

    9. വാ​നി​ല എ​സ്സെ​ൻ​സ് - 1/2 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    10. പൈ​നാ​പ്പി​ൾ ജ്യൂ​സ് -1/4 ക​പ്പ്

    11. പാ​ൽ - 3 ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ

    12. ചെ​റി - 7


    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    1. ഓ​വ​ൻ 200 ഡി​ഗ്രി​യി​ൽ ചൂ​ടാ​ക്കു​ക. ഒ​രു വൃ​ത്താ​കൃ​തി​യി​ലു​ള്ള കേ​ക്ക് ടി​ന്നി​ൽ 2 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ ബ​ട്ട​ർ പു​ര​ട്ടി, അ​തി​ൽ 2 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ പ​ഞ്ച​സാ​ര വി​ത​റി, പൈ​നാ​പ്പി​ൾ ക​ഷ്ണ​ങ്ങ​ളും ചെ​റി​ക​ളും ഇ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കി വെ​ക്കു​ക.

    2. ഒ​രു പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ, മൈ​ദ, ബേ​ക്കി​ങ് പൗ​ഡ​ർ, ബേ​ക്കി​ങ് സോ​ഡ, ഉ​പ്പ് എ​ന്നി​വ ഒ​രു​മി​ച്ച് ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക.

    3. മ​റ്റൊ​രു ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ, 150 ഗ്രാം ​ബ​ട്ട​റും പ​ഞ്ച​സാ​ര​യും ഒ​രു​മി​ച്ച് ക്രീ​മി​യാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ അ​ടി​ക്കു​ക. ഇ​തി​ലേ​ക്ക് വാ​നി​ല എ​സ്സെ​ൻ​സ് ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക.

    4. ഇ​തി​ലേ​ക്ക് മു​ട്ട ഓ​രോ​ന്നാ​യി ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക. മൈ​ദ മി​ശ്രി​തം ക്ര​മേ​ണ അ​ടി​ച്ച മു​ട്ട മി​ശ്രി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക. പൈ​നാ​പ്പി​ൾ ജ്യൂ​സും പാ​ലും ചേ​ർ​ത്ത് വീ​ണ്ടും യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക.

    5. ഈ ​കേ​ക്ക് ബാ​റ്റ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ കേ​ക്ക് ടി​ന്നി​ൽ പൈ​നാ​പ്പി​ൾ ക​ഷ്ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ ഒ​ഴി​ച്ച് തു​ല്യ​മാ​യി പ​ര​ത്തു​ക. പ്രീ​ഹീ​റ്റ് ചെ​യ്ത ഓ​വ​നി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 40-45 മി​നി​റ്റ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പാ​ക​മാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ ബേ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക.

    6. ഓ​വ​നി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത് ചൂ​ടാ​റി​യ ശേ​ഷം (ഏ​ക​ദേ​ശം 20 മി​നി​റ്റ്) കേ​ക്ക് ത​ല​കീ​ഴാ​യി തി​രി​ച്ചി​ടു​ക. ശേ​ഷം സേ​ർ​വ് ചെ​യ്യു​ക

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KuwaitcakeFood Recipegulf news malayalam
    News Summary - Upside Down Pineapple Cake
    Similar News
    Next Story
    X