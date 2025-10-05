Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Recipes
    Recipes
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 9:50 AM IST

    തുർക്കിഷ് ഡോൽമ

    Turkish dolma
    cancel

    ചേരുവകൾ

    ● മുന്തിരി ഇലകൾ-15 എണ്ണം

    ● ഉപ്പ് -1ടേബിൾസ്പൂൺ

    ● തക്കാളി-2 ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്

    സ്റ്റഫ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി

    ● 2 ടേബിൾസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ

    ● 1 വലിയ ഉള്ളി, നന്നായി അരിഞ്ഞത്

    ● 3 വെളുത്തുള്ളി അല്ലി,അരിഞ്ഞത്

    ● 1/4 കപ്പ് പൈൻ പരിപ്പ്

    ● 1 കപ്പ് മട്ടൻ കീമ

    ● 1 1/2 കപ്പ് ഈജിപ്ഷ്യൻ അരി(കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വയനാടൻ കൈമ വെച്ചും ചെയ്യാം)

    ● 1/4 കപ്പ് പുതിയ പുതിന ഇലകൾ, നന്നായി അരിഞ്ഞത്

    ● 1/4 കപ്പ് ഉണക്കമുന്തിരി

    ● ഉപ്പ്‌ ആവശ്യത്തിന്

    ● 1/4 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മാരിനേറ്റ് സോസിന്

    ● 4 വെളുത്തുള്ളി അല്ലി, ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്

    ● 2 കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം

    ● 1 ടേബിൾസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ

    ● 1/4 കപ്പ് പുതിയ നാരങ്ങ നീര്

    ● ഉപ്പ്‌ -ആവശ്യത്തിന്

    ● കുരുമുളക് പൊടി -1/2 ടീസ്പൂൺ

    തയാറാക്കുന്ന വിധം

    തിളച്ച വെള്ളവും ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ ഉപ്പും നിറച്ച ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ മുന്തിരി ഇലകൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുക്കിവയ്ക്കുക. വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി അരിച്ചെടുക്കുക. നിങ്ങൾ ടിന്നിലടച്ച മുന്തിരി ഇലകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചൂടുവെള്ളത്തിൽ രണ്ടുതവണ കഴുകുക, തുടർന്ന് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ വീണ്ടും രണ്ടുതവണ കഴുകുക. ഒരു വലിയ ചട്ടിയിൽ ഒലിവ് എണ്ണ ചൂടാക്കി ഉള്ളി ചേർക്കുക. ഏകദേശം 7 മിനിറ്റ് ഇടത്തരം തീയിൽ വഴറ്റി എടുക്കുക. വെളുത്തുള്ളിയും പൈൻ പരിപ്പും ചേർക്കുക. വെളുത്തുള്ളിയും പൈൻ പരിപ്പും ചേർത്ത് 2-3 മിനിറ്റ് വേവിക്കുക. മട്ടൻ കീമ ചേർക്കുക. ഫ്ളയിം ചൂടാക്കി പൊടിച്ച ആട്ടിറച്ചി (കീമ) തവിട്ടുനിറമാകുന്നതുവരെ വേവിക്കുക. വേവിക്കാത്ത അരി ചേർത്ത് 1-2 മിനിറ്റ് ഇളക്കുക. മുന്തിരി ഇലകൾ ആവിയിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ അരി വേവിക്കും. ശേഷം പുതിനയില, ഉണക്കമുന്തിരി, കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർക്കുക. ഉപ്പ് ചേർക്കുക.

    മുന്തിരി ഇലകൾ ചുരുട്ടുക: തിളങ്ങുന്ന വശം താഴേക്ക് (സിരയുള്ള വശം മുകളിലേക്ക്) ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫില്ലിങ്​ ഇലയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് വയ്ക്കുക, ഇലയുടെ വശങ്ങൾ മടക്കുക, താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉരുട്ടുക.ഉരുട്ടിയ മുന്തിരി ഇലകൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ വയ്ക്കുക. ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ അരിഞ്ഞ തക്കാളി നിരത്തുക. തയ്യാറാക്കിയ ഇലകൾ തക്കാളിയുടെ മുകളിൽ വൃത്താകൃതിയിൽ വയ്ക്കുക, അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു വിടവും ഉണ്ടാകരുത്. മുന്തിരി ഇലകൾ തീരുന്നതുവരെ അല്ലെങ്കിൽ പാത്രം നിറയുന്നതുവരെ ഇത് ആവർത്തിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു ലേയർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, രണ്ടാമത്തെ ലേയർ ആരംഭിക്കുക. വെളുത്തുള്ളിയും മാരിനേറ്റ് സോസും ചേർക്കുക. മുന്തിരി ഇലകളിൽ അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി തുല്യമായി വിതറുക. മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോസ് ചേരുവകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് മുന്തിരി ഇലകൾക്ക് മുകളിൽ ഒഴിക്കുക.ഇലകൾക്ക് മുകളിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് വയ്ക്കുക, പാൻ മൂടി തിളപ്പിക്കുക. ചൂട് കുറയ്ക്കുക, 1 1/2 മണിക്കൂർ വേവിക്കുക. ചൂടോടെയോ തണുപ്പിച്ചോ വിളമ്പുക.

