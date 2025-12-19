Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Recipes
    ക്രിസ്​മസെത്തി കേക്കും

    വി​പ​ണി​യി​ൽ പ്ലം ​ത​ന്നെ താ​രം
    ക്രിസ്​മസെത്തി കേക്കും
    Listen to this Article

    ചെ​റു​തോ​ണി: ക്രി​സ്മ​സി​നെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്ത​വ​ണ കേ​ക്ക്​ വി​പ​ണി നേ​ര​ത്തെ ഉ​ണ​ർ​ന്നു. ക്രി​സ്മ​സ് വ്യ​ഴാ​ഴ്ച​യാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ഞാ​യ​ർ മു​ത​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വ​രെ ന​ല്ല വി​ൽ​പ​ന ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​തി​വി​ൽ നി​ന്ന്​ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി ടി​ന്നി​ൽ വ​രു​ന്ന കേ​ക്കു​ക​ൾ​ക്കും പ്രി​യം വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ചോ​ക്ക​ലേ​റ്റ്, സ്ട്രോ​ബ​റി, പ്ലം, ​വാ​നി​ല, ബ്ലാ​ക്ക് ഫോ​റ​സ്റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ​തി​വി​ന​ങ്ങ​ളും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. മു​ട്ട​യും മൃ​ഗ​ക്കൊ​ഴു​പ്പു​മൊ​ന്നും ചേ​ർ​ക്കാ​ത്ത പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വെ​ജി​റ്റ​ബി​ളാ​യ കേ​ക്കു​മു​ണ്ട്.

    ബ​ട്ട​ർ കേ​ക്ക്, മി​ക്സ​ഡ് ഫ്രൂ​ട്ട് കേ​ക്ക്, ബ​ദാം കേ​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഇ​ന​ങ്ങ​ളും വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സാ​ന്താ​ക്ലോ​സി​ന്‍റെ​യും ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ​യു​ടെ​യും രൂ​പ​ത്തി​ലു​ള്ള കേ​ക്കു​ക​ളും വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്തൊ​ക്കെ വ്യ​ത്യ​സ്ത ഇ​ന​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ്ലം ​കേ​ക്കു​ക​ളാ​ണ് ക്രി​സ്മ​സ് വി​പ​ണി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    കൂ​ടു​ത​ൽ ദി​വ​സം കേ​ടാ​കാ​തെ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. 10 മു​ത​ൽ 1000 രൂ​പ വ​രെ വി​ല​യു​ള്ള കേ​ക്കു​ക​ൾ വി​പ​ണി​യി​ലു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​വ​ണ മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കേ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ല​ക്കു​റ​വാ​ണെ​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ജി.​എ​സ്.​ടി 18 ശ​ത​മാ​നം എ​ന്ന​ത്​ അ​ഞ്ച്​ ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ് കാ​ര​ണം. കി​ലോ​ക്ക് 300 രൂ​പ വി​ല​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഐ​സി​ങ് കേ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ല കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ന​ല്ല വി​ൽ​പ​ന പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

