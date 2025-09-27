Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Recipes
    Recipes
    Posted On
    27 Sept 2025 10:43 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 10:43 AM IST

    രുചിയേറും റോക്കി റോഡ്

    food recipe
    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ

    • ഡൈ​ജ​സ്റ്റീ​വ് ബി​സ്ക്ക​റ്റ് - 300 ഗ്രാം
    • കു​ക്കിം​ഗ് ചോ​ക്ലേ​റ്റ് - 350 ഗ്രാം (​ചെ​റി​യ ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി​യ​ത്)
    • ഫ്രെ​ഷ് ക്രീം - 200 ​മി​ല്ലി
    • ഉ​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത വെ​ണ്ണ - 2 ടീ​സ്പൂ​ൺ
    • മാ​ർ​ഷ്മെ​ല്ലോ (ചെ​റു​ത്) - 1 ½ ക​പ്പ്
    • വാ​ൾ​ന​ട്ട് - ½ ക​പ്പ്, അ​രി​ഞ്ഞ​ത്

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    • 8 ഇ​ഞ്ച് ച​തു​രാ​കൃ​തി​യി​ലു​ള്ള ബേ​ക്കിം​ഗ് പാ​നി​ൽ വാ​ക്‌​സ് പേ​പ്പ​ർ വി​രി​ച്ച് റെ​ഡി ആ​ക്കു​ക.
    • 200 ഗ്രാം ​ബി​സ്‌​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ചെ​റി​യ ക​ഷ്ണ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി പൊ​ട്ടി​ക്കു​ക, ബാ​ക്കി​യു​ള്ള ബി​സ്‌​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ പൊ​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക
    • ഒ​രു ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ, ഗ്രേ​റ്റ് ചെ​യ്ത കു​ക്കിം​ഗ് ചോ​ക്ലേ​റ്റ് മൈ​ക്രോ​വേ​വി​ൽ ഒ​രു മി​നി​റ്റോ​ളം ഉ​രു​ക്കു​ക. ഇ​തി​ലേ​ക്ക് ഫ്രെ​ഷ് ക്രീ​മും വെ​ണ്ണ​യും ചേ​ർ​ത്ത് ചോ​ക്ലേ​റ്റ് പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും ഉ​രു​കു​ന്ന​ത് വ​രെ ഇ​ള​ക്കു​ക.
    • അ​തി​ലേ​ക്കു ബി​സ്ക്ക​റ്റ് ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, പൊ​ടി​ച്ച ബി​സ്ക്ക​റ്റ്, മാ​ർ​ഷ്മെ​ല്ലോ, വാ​ൾ​ന​ട്ട് എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി മി​ക്സ് ചെ​യ്യു​ക.
    • ഇ​ത് ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ ബേ​ക്കിം​ഗ് ടി​ന്നി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴി​ച്ച് തു​ല്യ​മാ​യി പ​ര​ത്തു​ക. ഏ​ക​ദേ​ശം 3 - 4 മ​ണി​ക്കൂ​ർ ഫ്രി​ഡ്ജി​ൽ വെ​ച്ച് ത​ണു​പ്പി​ക്കു​ക. ച​തു​ര​ങ്ങ​ളാ​യി മു​റി​ച്ച് സേ​ർ​വ് ചെ​യ്യാം.
    TAGS:sweetFoodsKuwait NewsFood Recipe
