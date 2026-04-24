Madhyamam
    date_range 24 April 2026 2:23 PM IST
    date_range 24 April 2026 2:30 PM IST

    മനസ്സും ശരീരവും തണുപ്പിക്കാൻ ടേസ്റ്റി മാംഗോ സാഗോ

    മനസ്സും ശരീരവും തണുപ്പിക്കാൻ ടേസ്റ്റി മാംഗോ സാഗോ
    മാംഗോ സാഗോ

    വേനൽക്കാലത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ സ്വാദിഷ്ടവും തണുപ്പുള്ളതുമായ ഒരു വിഭവമാണ് മാംഗോ സാഗോ. എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ വിഭവം മാമ്പഴം കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇത് തയാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

    ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ -

    പഴുത്ത മാമ്പഴം: 2 എണ്ണം (നന്നായി പഴുത്തത്)

    ചൗവ്വരി: ½ കപ്പ്

    പാൽ: 2 കപ്പ് (തിളപ്പിച്ച് തണുപ്പിച്ചത്)

    കണ്ടൻസ്‌ഡ് മിൽക്ക് : 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ

    പഞ്ചസാര: ആവശ്യത്തിന്

    തയാറാക്കുന്ന വിധം:

    ചൗവ്വരി വേവിക്കുക: ഒരു പാത്രത്തിൽ ധാരാളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കുക. വെള്ളം തിളച്ചു വരുമ്പോൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൗവ്വരി ഇതിലേക്ക് ഇടുക. വെന്ത ചൗവ്വരി ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റി തണുത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. ഇത് ചൗവ്വരി തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും.

    മാമ്പഴം പൾപ്പ് തയാറാക്കുക: ഒരു മാമ്പഴം തൊലി കളഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെള്ളം ചേർക്കാതെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത് നല്ല പൾപ്പ് ആക്കി മാറ്റുക. ഒരു മാമ്പഴം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി നുറുക്കി വെക്കുക.

    മിശ്രിതം തയാറാക്കുക: ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ തണുപ്പിച്ച പാൽ, മാമ്പഴ പൾപ്പ്, കണ്ടൻസ്‌ഡ് മിൽക്ക് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. മധുരം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കാം. ഈ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൗവ്വരിയും മാമ്പഴ കഷ്ണങ്ങളും ചേർത്ത് പതുക്കെ ഇളക്കുക. ഇത് കുറഞ്ഞത് 2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായി തണുപ്പിക്കുക.

    വിളമ്പുന്നതിന് മുമ്പ് അല്പം ഐസ്ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ വറുത്ത നട്സോ മുകളിൽ ചേർക്കുന്നത് രുചി വർധിപ്പിക്കും. കട്ടി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലിന് പകരം അല്പം തേങ്ങാപ്പാലും ചേർക്കാവുന്നതാണ്.

    TAGS:Foodsmangomango sago puddingFood Recipe
    News Summary - Tasty Mango Sago to cool down the mind and body
