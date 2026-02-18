Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 18 Feb 2026 11:06 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Feb 2026 12:29 PM IST

    റമദാന്‍ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റീ​മി​ഡ് റോ​സ് ബ​ൺ

    steamed rose bun
    ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ

    • മൈ​ദ 2 ക​പ്പ്‌
    • ചെ​റു​ചൂ​ട് പാ​ൽ 3/4 ക​പ്പ്‌
    • ഈ​സ്റ്റ്‌ ഒ​രു ടീ ​സ്പൂ​ൺ
    • പ​ഞ്ച​സാ​ര 1 ടീ ​സ്പൂ​ൺ
    • ഉ​പ്പ് 1/2 ടീ ​സ്പൂ​ൺ
    • ബ​ട്ട​ർ 1/4 ക​പ്പ്‌
    • മി​ക്സ്‌ ഹെ​ൽ​ബ​ൽ 1/2 ടീ ​സ്പൂ​ൺ
    • ക​രി​ഞ്ജീ​ര​കം
    • ക്യാ​ര​റ്റ് 1
    • കു​ക്കു​മ്പ​ർ - 1
    • പ​ച്ച​മു​ള​ക് - 2
    • ഉ​ള്ളി - 1/2
    • ഉ​പ്പ് - 3/4 ടീ ​സ്പൂ​ൺ
    • പൊ​രി​ച്ച ചി​ക്ക​ൻ - 1/2 ക​പ്പ്‌
    • സോ​സ് - 2 ടീ ​സ്പൂ​ൺ
    • മ​യോ​നി​സ് - 2 ടീ ​സ്പൂ​ൺ
    • ത​ഹി​നി - 1 ടീ ​സ്പൂ​ൺ
    • ചെ​റു​നാ​ര​ങ്ങ - 1/2

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    ചെ​റു ചു​ടു​പാ​ലി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്, പ​ഞ്ച​സാ​ര ഇ​ട്ട് ഇ​ള​ക്കി 10 മി​നി​റ്റ് അ​ട​ച്ചു​വെ​ക്കു​ക. ഇ​തി​ലേ​ക്ക് മൈ​ദ, ഉ​പ്പ്, ഇ​ഷ്ട​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ മി​ക്സ്‌ ഹെ​ർ​ബ​ൽ ചേ​ർ​ത്ത് കു​ഴ​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക. ശേ​ഷം ത​ണു​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത ബ​ട്ട​ർ ചേ​ർ​ത്ത് വീ​ണ്ടും 10 മി​നി​റ്റ് കു​ഴ​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക. (മാ​വ് വ​ള​രെ സോ​ഫ്റ്റാ​വാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഇ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്). ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ മാ​വ് പൊ​ങ്ങാ​ൻ മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക.

    മ​സാ​ല ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    ക്യാ​ര​റ്റ്, കു​ക്കു​മ്പ​ർ, ഉ​ള്ളി പ​ച്ച​മു​ള​ക് വ​ള​രെ ചെ​റു​താ​യി മു​റി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക. ഇ​തി​ലേ​ക്ക് പൊ​രി​ച്ച ചി​ക്ക​ൻ പൊ​ടി​ച്ചു ചേ​ർ​ത്തു​കൊ​ടു​ക്കു​ക. ശേ​ഷം സോ​സ്, മ​യോ​ണി​സ്, ത​ഹി​നി, ചെ​റു​നാ​ര​ങ്ങ, ഉ​പ്പ് ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി മി​ക്സ്‌ ചെ​യ്തെ​ടു​ക്കു​ക. പൊ​ങ്ങി​വ​ന്ന മാ​വ് ഒ​ന്നു​കൂ​ടി കു​ഴ​ച്ചു ചെ​റി​യ ഉ​രു​ള​ക​ൾ ആ​ക്കി മാ​റ്റു​ക.

    ചെ​റി​യ ഉ​രു​ള​ക​ൾ ക​രി​ഞ്ജീ​ര​ക​ത്തി​ൽ (ക​റു​ത്ത എ​ള്ള്) പ്രെ​സ്സ് ചെ​യ്ത് പൂ​രി പോ​ലെ പ​ര​ത്തു​ക. ന​ടു​വി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി​വെ​ച്ച മ​സാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ൽ​പം എ​ടു​ത്ത് ന​ടു ഭാ​ഗ​ത്താ​യി വെ​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം നാ​ല് ഭാ​ഗ​ത്തു ക​ത്തി​വെ​ച്ചു​മു​റി​ക്കു​ക. ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്തെ മു​റി​ച്ച തൊ​ലി എ​ടു​ത്ത് ഓ​പ്പ​സി​റ്റ് ഭാ​ഗ​ത്തു ഒ​ട്ടി​ക്കു​ക.

    അ​തു​പോ​ലെ തി​രി​ച്ചും ചെ​യ്യു​ക. അ​ങ്ങ​നെ നാ​ല് ഭാ​ഗ​വും ചെ​യ്താ​ൽ ഒ​രു റോ​സ് പൂ​വി​ന്റെ രൂ​പ​ത്തി​ൽ കി​ട്ടും. ഇ​തേ​പോ​ലെ എ​ല്ലാം ചെ​യ്തെ​ടു​ക്കു​ക. ഇ​ത്‌ ഓ​യി​ൽ ത​ട​വി​യ ഒ​രു പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് തു​ണി​കൊ​ണ്ട് അ​ട​ച്ചു​വെ​ക്കു​ക. റോ​സ് പൊ​ങ്ങി​വ​ന്നാ​ൽ 15 മി​നി​റ്റ് സ്‌​റ്റീം ചെ​യ്തെ​ടു​ക്കു​ക. റോ​സ് ബ​ൺ റെ​ഡി.

