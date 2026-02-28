വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം നല്ല സ്പൈസി കുനാഫtext_fields
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
കുനാഫ ഡോ-250 ഗ്രാം
ബട്ടർ-100 ഗ്രാം
കുരുമുളക്പൊടി
ചിക്കൻ-150 ഗ്രാം
ഉള്ളി-2 എണ്ണം
ക്യാപ്സികം
പച്ചമുളക്-4 എണ്ണം
ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്- ഒരു ടീ സ്പൂൺ
പാപ്രിക പൌഡർ- ഒരു
ടീ സ്പൂൺ
സോയസോസ്
കെച്ച്അപ്
ഉപ്പ്
പാൽ 1/2 കപ്പ്
മൈദ-ഒരു ടീ സ്പൂൺ
മോസിറല്ല ചീസ്
ക്രീം ചീസ്
തയാറാക്കുന്ന വിധം
കുനാഫ ഡോ ചെറുതായി മുറിച്ചു ബട്ടർ അൽപം കുരുമുളകും (വെള്ളകുരുമുളക്) ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തുവെക്കുക. ചിക്കൻ ചെറുതായി മുറിച്ചു പാപ്രിക പൗഡറും, ഉപ്പും ചേർത്ത് പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യുക അതിലേക്ക് തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഉള്ളി, ക്യാപ്സികം എന്നിവ ഓരോന്നായി ചേർത്ത് വഴറ്റി എടുക്കുക. അവസാനം അൽപം സോയ സോസ് കെച്ചപ്പ്, ഉപ്പ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കുക.
വൈറ്റ് സോസ് തയാറാക്കുന്ന വിധം
ഒരുപാനിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് അതിലേക്ക് മൈദ ഇട്ട് ചൂടായതിനുശേഷം പാൽ ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കുക. ഇടക്ക് ഒരു കഷ്ണം ക്രീംച്ചീസും ഉപ്പും അൽപം കുരുമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുറുകിവന്നാൽ അടുപ്പിൽനിന്നും മാറ്റിവെക്കുക.
സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധം
ഒരു പാത്രത്തിൽ കുനാഫ ഡോ പകുതി ചേർത്ത് ലെവൽചെയ്തു ചെറുതായി ഒന്ന് പ്രസ്സ് ചെയ്യുക. അതിന് മുകളിലായി പകുതി വൈറ്റ് സോസ് ഒഴിക്കുക. വശങ്ങളിൽ ആവാത്ത വിധത്തിൽ ലെവൽ ചെയ്യുക. ഇതിനു മുകളിലായി മോസിറല്ല ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നീട് തയാറാക്കിവെച്ച മസാലയിൽനിന്നും അൽപം മാറ്റിവെച്ചു മുഴുവൻ ഇട്ടുകൊടുക്കുക. മുകളിലായി വീണ്ടും വൈറ്റ് സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ശേഷം ബാക്കിവെച്ച കുനാഫ ഡോ കൊണ്ട് മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യുക. ചെറുതായി പ്രെസ്സ് ചെയ്ത് ഓവനിൽ 180 ഡിഗ്രിയിൽ 20 മിനിറ്റ് ബേക് ചെയ്യുക. ബ്രൗൺ കളർ വന്നാൽ ഓവനിൽനിന്നും മാറ്റിവെക്കുക. അടുപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ചെറിയ തീയിൽവെച്ച് ഒരു ഭാഗം റെഡിയായാൽ വേറൊരു പാനിൽ മറിച്ചുവെച്ച് അടുത്ത ഭാഗം കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. പിന്നീട് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക്മാറ്റി മുകളിൽ മാറ്റിവെച്ച മസാലയും മല്ലിയിലയും കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുക. സ്പൈസി ചിക്കൻ കുനാഫ റെഡി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register