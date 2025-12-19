Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightക്രിസ്മസിന് സ്പെഷ്യൽ...
    Recipes
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 5:52 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 5:52 PM IST

    ക്രിസ്മസിന് സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ഡ്രംസ്റ്റിക്

    text_fields
    bookmark_border
    chicken drumsticks
    cancel
    Listen to this Article

    ചേരുവകൾ

    • കോഴിക്കാലുകൾ - 2 എണ്ണം
    • മുളകുപൊടി - 1 ടീസ്പൂൺ
    • മഞ്ഞൾപൊടി - 1 നുള്ള്
    • നാരങ്ങാ നീര് - 1 ടീസ്പൂൺ
    • തൈര് - 1 ടേബ്ൾ സ്പൂൺ
    • ഇഞ്ചി -വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് - 1/2 ടേബ്ൾ സ്പൂൺ
    • കുരുമുളക് പൊടി - 1/4 ടീസ്പൂൺ
    • ജീരക പൊടി - 1/4 ടീസ്പൂൺ
    • മല്ലിപൊടി - 1/2 ടീസ്പൂൺ
    • എണ്ണ - 1 ടീസ്പൂൺ (വറുക്കാൻ)
    • ഉപ്പ് - പാകത്തിന്
    • കറിവേപ്പില - 1 തണ്ട്
    • സവാള - 1 പകുതി (നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്)

    തയാറാക്കേണ്ട വിധം:

    കോഴിക്കാലുകൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം വരഞ്ഞുവെക്കുക. ഒരു ബൗളിൽ മുളകുപൊടി, മഞ്ഞൾ പൊടി, ഉപ്പ്, നാരങ്ങാനീര് എന്നിവ എടുക്കുക. നന്നായിളക്കി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കുക. കോഴിക്കോലുകൾ ഇതിലിട്ട് നന്നായി മസാല പിടിപ്പിക്കുക.

    മറ്റൊരു ബൗളിൽ തൈര്, ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, കുരുമുളക് പൊടി, ജീരകപൊടി, മല്ലിപൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ എന്നിവ എടുത്ത് നന്നായിളക്കി കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കുക. കോഴിക്കാലുകളിൽ മിശ്രിതം നന്നായി പുരട്ടിയെടുക്കുക.

    ഫ്രിഡ്ജിൽ 3-4 മണിക്കൂർ വെച്ച ശേഷം പുറത്തെടുത്ത് തിളച്ച എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് കോരുക. അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും സവാളയും വറുത്തിടുക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:christmas disheschickendrumstickFood RecipesLatest News
    News Summary - Special chicken drumsticks for Christmas Eve
    Similar News
    Next Story
    X