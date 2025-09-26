Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 5:00 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 5:01 PM IST

    തൊട്ടുനക്കാൻ കുറച്ച് പൈ​നാ​പ്പി​ൾ അച്ചാർ പ്ലീസ്...

    Pineapple Pickles
    പൈ​നാ​പ്പി​ൾ അച്ചാർ 

    ചേരുവകൾ:

    • പൈ​നാ​പ്പി​ൾ- 500 ഗ്രാം
    • എ​ണ്ണ - 2 സ്പൂ​ൺ
    • ക​ടു​ക് - 1/2 ​ടീ​സ്​​പൂ​ൺ
    • ഉ​ലു​വ - 1/4 ടീ​സ്​​പൂ​ൺ
    • വെ​ളു​ത്തു​ള​ളി -15 അ​ല്ലി
    • പ​ച്ചമു​ള​ക് - 3 എ​ണ്ണം
    • മു​ള​കു​പൊ​ടി - 1/2 ക​പ്പ്‌
    • മ​ഞ്ഞ​ൾ​പൊ​ടി- 1 ടീസ്​പൂൺ
    • വി​നാ​ഗി​രി - 1 ക​പ്പ്‌
    • കാ​യ​പ്പൊ​ടി -1/2 ടീ​സ്​​പൂ​ൺ
    • ക​റി​വേ​പ്പി​ല -4 ത​ണ്ട്
    • ഉ​പ്പ് - ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്

    തയാറാക്കേണ്ടവിധം:

    ഒ​രു ച​ട്ടി അ​ടു​പ്പി​ൽ​വെ​ച്ച് ചൂ​ടാ​കു​മ്പോ​ൾ എ​ണ്ണ ഒ​ഴി​ച്ച് ക​ടു​ക്, ഉ​ലു​വ പൊ​ട്ടി​ക്കു​ക. ഇ​നി ഇ​തി​ലേ​ക്ക് വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി, പ​ച്ച​മു​ള​ക് എ​ന്നി​വ ഇ​ട്ട്​ മൂ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മു​ള​കു​പൊ​ടി, മ​ഞ്ഞ​ൾ​പൊ​ടി എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ക്ക​ണം.

    എ​ന്നി​ട്ട് വി​നാ​ഗി​രി അ​ൽ​പാ​ൽ​പം ചേ​ർ​ത്തു കൊ​ടു​ത്തി​ട്ട് ഉ​പ്പും അ​രി​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച പൈ​നാ​പ്പി​ളും ചേ​ർ​ത്ത് തി​ള​പ്പി​ക്കു​ക. ഒ​രു​വി​ധം ഗ്രേ​വി കു​റു​കു​മ്പോ​ൾ​ കാ​യം കൂ​ടി ചേ​ർ​ക്കു​ക, ക​റി​വേ​പ്പി​ല കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്ത് ഇ​റ​ക്കാം.

