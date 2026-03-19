ചെമ്മീൻ റവ ബിരിയാണി
ചേരുവകൾ
ചെമ്മീൻ -150 ഗ്രാം
റവ -1 കപ്പ്
ഉള്ളി -4
ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് -2 ടീസ്പൂൺ
പച്ചമുളക് ചതച്ചത് -8
തക്കാളി -2
ചുവന്ന മുളക് പൗഡി -1 ടീസ്പൂൺ
മഞ്ഞൾ പൊടി -1/2 ടീസ്പൂൺ
ഗരം മസാല -1/2 ടീസ്പൂൺ
മല്ലിയില -3 തണ്ട്
നാരങ്ങാനീര് -3 ടീസ്പൂൺ
ഹോൾസ്പൈസസ്-2 വീതം ഏലയ്ക്ക, ഗ്രാമ്പൂ, കറുവപ്പട്ട
നെയ്യ് / എണ്ണ
കശുവണ്ടി
തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി
എണ്ണ / നെയ്യിൽ ഉള്ളി, കശുവണ്ടി എന്നിവ വഴറ്റുക. അതേ എണ്ണയിൽ മുഴുവൻ മസാലകൾ, മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചെമ്മീൻ എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക. ഉള്ളി ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നതുവരെ, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് വഴറ്റുക, പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ചേർത്ത് വഴറ്റുക. തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക. മുളക് പൗഡർ, ഗരം മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് വഴറ്റുക. വെള്ളം ഒഴിക്കുക.1 1/2 കപ്പ് തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുക.
ഉപ്പ് ചേർത്ത് എല്ലാം ബാലൻസ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക. വേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വറുത്ത റവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി 10 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വയ്ക്കുക. സ്വാദിഷ്ടമായ ചെമ്മീൻ റവ ബിരിയാണി / തരി ബിരിയാണി തയ്യാർ.
