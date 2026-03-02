Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightചെ​​മ്മീ​​ൻ പി​​ടി
    Recipes
    Posted On
    date_range 2 March 2026 10:39 AM IST
    Updated On
    date_range 2 March 2026 10:41 AM IST

    ചെ​​മ്മീ​​ൻ പി​​ടി

    text_fields
    bookmark_border
    ചെ​​മ്മീ​​ൻ പി​​ടി
    cancel

    ചേ​​രു​​വ​​ക​​ൾ

    • ചെ​​മ്മീ​​ൻ-250g
    • പെ​​രി​​ഞ്ചീ​​ര​​കം-1/2tsp
    • ചു​​മ​​ന്നു​​ള്ളി-6
    • ഇ​​ഞ്ചി-1/2tsp
    • ത​​ക്കാ​​ളി-1
    • മു​​ള​​ക് പൊ​​ടി-1/2tsp
    • മ​​ല്ലി പൊ​​ടി-1tsp
    • വെ​​ളി​​ച്ചെ​​ണ്ണ- ആ​​വ​​ശ്യ​​ത്തി​​ന്
    • ക​​റി​​വേ​​പ്പി​​ല- കു​​റ​​ച്ച്
    • അ​​രി​​പ്പൊ​​ടി-1​​ക​​പ്പ്
    • തേ​​ങ്ങ-1 ക​​പ്പ്
    • വെ​​ള്ളം-3 ക​​പ്പ്
    • ഉ​​പ്പ്-​​ആ​​വ​​ശ്യ​​ത്തി​​ന്

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    ചെ​​മ്മീ​​ൻ വൃ​​ത്തി​​യാ​​ക്കി ഉ​​പ്പും മ​​സാ​​ല​​ക​​ൾ ചേ​​ർ​​ത്ത് ന​​ന്നാ​​യി വേ​​വി​​ച്ച് വെ​​ളി​​ച്ചെ​​ണ്ണ ഒ​​ഴി​​ച്ച് ഫ്രൈ ​​ചെ​​യ്യു​​ക. അ​​തെ എ​​ണ്ണ​​യി​​ൽ ഉ​​ള്ളി, ഇ​​ഞ്ചി, ത​​ക്കാ​​ളി ചേ​​ർ​​ത്ത് മൂ​​പ്പി​​ച്ച് ചെ​​മ്മീ​​ൻ ഫ്രൈ ​​മി​​ക്സ് ആ​​ക്കി, തേ​​ങ്ങ, ജീ​​ര​​കം, ചു​​മ​​നു​​ള്ളി കൂ​​ട്ട് അ​​ര​​ച്ച് ചെ​​മ്മീ​​ൻ മ​​സാ​​ല​​യി​​ൽ ചേ​​ർ​​ത്തി​​ള​​ക്കു​​ക.

    വെ​​ള്ളം തി​​ള​​ച്ചു വ​​രു​​മ്പോ​​ൾ ഉ​​പ്പ് ഇ​​ട്ട് തേ​​ങ്ങ അ​​ര​​ച്ച​​തും അ​​രി​​പ്പൊ​​ടി​​യി​​ൽ വാ​​ട്ടി എ​​ടു​​ക്കു​​ക. ന​​ന്നാ​​യി കു​​ഴ​​ച്ച് ചെ​​റി​​യ ചെ​​റി​​യ ഉ​​രു​​ള​​ക​​ൾ ആ​​ക്കി ആ​​വി​​യി​​ൽ വേ​​വി​​ക്കു​​ക. ശേ​​ഷം ചെ​​മ്മീ​​ൻ മ​​സാ​​ല​​യി​​ൽ മി​​ക്സ് ചെ​​യ്യു​​ക. അ​​വ​​സാ​​നം ചു​​മ​​ന്നു​​ള്ളി വെ​​ളി​​ച്ചെ​​ണ്ണ​​യി​​ൽ മൂ​​പ്പി​​ച്ച് വേ​​പ്പി​​ല ചേ​​ർ​​ത്ത് താ​​ളി​​ച്ചു ചേ​​ർ​​ക്കാം..

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:tasty foodFood ExploreFood RecipeShrimps
    News Summary - Shrimp caught
    Similar News
    Next Story
    X