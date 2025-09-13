Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Recipes
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 11:59 AM IST

    ഷീർ ഖുർമ

    ഷീർ ഖുർമ
    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ

    പാ​ൽ - 1 ½ ലി​റ്റ​ർ

    ക​ശു​വ​ണ്ടി - 3 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ (അ​രി​ഞ്ഞ​ത്)

    പി​സ്ത - 3 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ (അ​രി​ഞ്ഞ​ത്)

    ബ​ദാം - 3 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ (അ​രി​ഞ്ഞ​ത്)

    ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴം - 8 - 10 (സ്ലൈ​സ് ചെ​യ്ത​ത്)

    സേ​മി​യ (വെ​ർ​മി​സെ​ല്ലി) - 100 ഗ്രാം

    ​പ​ഞ്ച​സാ​ര - ¾ ക​പ്പ് - 1 ക​പ്പ് (രു​ചി​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്)

    ഏ​ല​ക്ക പൊ​ടി - ½ ടീ​സ്പൂ​ൺ

    കു​ങ്കു​മ​പ്പൂ​വ് - ഒ​രു നു​ള്ള്

    ഉ​പ്പ് - ഒ​രു നു​ള്ള്

    നെ​യ്യ് - ¼ ക​പ്പ്

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    ക​ട്ടി​യു​ള്ള ഒ​രു പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ പാ​ൽ തി​ള​പ്പി​ക്കു​ക. തീ ​കു​റ​ച്ച് ഏ​ക​ദേ​ശം 15 മി​നി​റ്റ് ചൂ​ടാ​ക്കു​ക.

    അ​തി​നി​ടെ, മ​റ്റൊ​രു പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ നെ​യ്യ് ചൂ​ടാ​ക്കി ക​ശു​വ​ണ്ടി, പി​സ്ത, ബ​ദാം എ​ന്നി​വ വ​റു​ത്തെ​ടു​ത്ത് മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക. പി​ന്നെ സ്ലൈ​സ് ചെ​യ്ത ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴം നെ​യ്യി​ൽ ചേ​ർ​ത്ത് ഒ​രു മി​നി​റ്റ് വ​ഴ​റ്റി മാ​റ്റു​ക. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന നെ​യ്യി​ൽ സേ​മി​യ ചേ​ർ​ത്ത് സ്വ​ർ​ണ​നി​റം വ​രു​ന്ന​ത് വ​രെ വ​റു​ത്തെ​ടു​ക്കു​ക.

    വ​റു​ത്ത സേ​മി​യ തി​ള​ക്കു​ന്ന പാ​ലി​ൽ ചേ​ർ​ത്ത് കു​റ​ഞ്ഞ തീ​യി​ൽ 6 - 8 മി​നി​റ്റ് വേ​വി​ക്കു​ക. ഇ​തി​ൽ പ​ഞ്ച​സാ​ര, ഏ​ല​ക്ക പൊ​ടി, കു​ങ്കു​മ​പ്പൂ​വ് എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി ഇ​ള​ക്കി ക​ട്ടി​യാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ വേ​വി​ക്കു​ക.

    അ​വ​സാ​നം, വ​റു​ത്ത ന​ട്ട്സ്, ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴം എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് 2 മി​നി​റ്റ് കൂ​ടി വേ​വി​ക്കു​ക. ഒ​രു നു​ള്ള് ഉ​പ്പ് ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി ഇ​ള​ക്കി തീ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റു​ക. ചൂ​ടോ​ടെ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ത​ണു​പ്പി​ച്ച് വി​ള​മ്പാം.

