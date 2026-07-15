റംബൂട്ടാൻ ജാംtext_fields
റംബൂട്ടാൻ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന സീസണായി. ഇതിനിടയിൽ പലരുടെയും പ്രിയ പഴമായി ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. റംമ്പൂട്ടാൻ പഴങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്വാദിഷ്ടമായ ജാം വീട്ടിൽ തയാറാക്കിയാലോ.
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
റമ്പൂട്ടാന്റെ കാമ്പ് (വിത്ത് കളഞ്ഞത്) - 250 ഗ്രാം
പഞ്ചസാര - 125 ഗ്രാം (പഴത്തിന്റെ പകുതി അളവ്)
നാരങ്ങാനീര് - 2 വലിയ നാരങ്ങ
വെള്ളം - ആവശ്യത്തിന്
തയാറാക്കുന്ന വിധം
റമ്പൂട്ടാൻ നന്നായി കഴുകി, തോലും കുരുവും കളഞ്ഞ് കാമ്പ് മാത്രം വേർതിരിച്ചെടുക്കുക. ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട്, നാരങ്ങാനീരും അല്പം വെള്ളവും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ അരച്ച് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കണം. ഈ മിശ്രിതം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി, അതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക.
പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഇടത്തരം തീയിൽ തിളപ്പിക്കുക. തിളച്ചു വരുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് 10-15 മിനിറ്റ് നേരം നന്നായി ഇളക്കിക്കൊടുക്കുക. ജാമിന്റെ പരുവമാകുമ്പോൾ (ഒരു തുള്ളി പ്ലേറ്റിൽ ഒഴിച്ചു ചരിക്കുമ്പോൾ ഒലിച്ചുപോകാതിരിക്കുന്ന പരുവം) അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റാം. നന്നായി തണുത്ത ശേഷം വായു കടക്കാത്ത ഗ്ലാസ് കുപ്പിയിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക. രുചികരമായ റംബൂട്ടാൻ ജാം തയാർ.
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