Madhyamam
    Recipes
    Recipes
    Posted On
    date_range 20 Feb 2026 8:34 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Feb 2026 8:34 AM IST

    റമദാൻ ടേസ്റ്റ്: ആ​പ്പി​ൾ-പോ​മി​ഗ്രാ​നേ​റ്റ് മി​ൽ​ക്‌ ഷേ​ക്ക്

    റമദാൻ ടേസ്റ്റ്: ആ​പ്പി​ൾ-പോ​മി​ഗ്രാ​നേ​റ്റ് മി​ൽ​ക്‌ ഷേ​ക്ക്
    ചേരുവകൾ

    1. ആ​പ്പി​ൾ - 1 (തൊ​ലി നീ​ക്കി ചെ​റു​താ​യി അ​രി​ഞ്ഞ​ത്)

    2. മി​ൽ​ക്ക് പൗ​ഡ​ർ - 2 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    3. പോ​മി​ഗ്രാ​നേ​റ്റ് - 1

    4. പാ​ൽ (ത​ണു​ത്ത​ത്) - 1 ക​പ്പ്

    5. പ​ഞ്ച​സാ​ര - 4 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    6. ഐ​സ് ക്യൂ​ബു​ക​ൾ - 8-10

    7. ചെ​റു​താ​യ​രി​ഞ്ഞ ആ​പ്പി​ൾ, പോ​മി​ഗ്രാ​നേ​റ്റ് എ​ന്നി​വ - സേ​ർ​വ് ചെ​യ്യാ​ൻ

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    1. അ​രി​ഞ്ഞ ആ​പ്പി​ൾ, മി​ൽ​ക്ക് പൗ​ഡ​ർ, ½ ക​പ്പ് പാ​ൽ, 2 ടീ​സ്പൂ​ൺ പ​ഞ്ച​സാ​ര, കു​റ​ച്ച് ഐ​സ് ക്യൂ​ബു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് മി​ക്സി​യി​ൽ ന​ന്നാ​യി അ​ര​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ര​ണ്ട് ഗ്ലാ​സു​ക​ളി​ലാ​യി ഒ​ഴി​ക്കു​ക.

    2. ഇ​നി പോ​മി​ഗ്രാ​നേ​റ്റ്, ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന പാ​ൽ, പ​ഞ്ച​സാ​ര, ഐ​സ് ക്യൂ​ബു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് വീ​ണ്ടും ന​ന്നാ​യി അ​ര​ക്കു​ക. ഇ​ത് അ​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ആ​പ്പി​ൾ മി​ൽ​ക്‌​ഷേ​ക്ക് ലെ​യ​റി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ട് ഗ്ലാ​സു​ക​ളി​ലേ​ക്കും പ​തു​ക്കെ ഒ​ഴി​ക്കു​ക. മു​ക​ളി​ൽ കു​റ​ച്ച് ചെ​റു​താ​യ​രി​ഞ്ഞ ആ​പ്പി​ൾ, പോ​മി​ഗ്രാ​നേ​റ്റ് എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ സേ​ർ​വ് ചെ​യ്യു​ക.

