Madhyamam
    Recipes
    Recipes
    Posted On
    date_range 3 March 2026 1:02 PM IST
    Updated On
    date_range 3 March 2026 1:02 PM IST

    റമദാൻ രുചി

    റമദാൻ രുചി
    ബദരിയ്യ ഷമീർ

    ചേരുവകൾ

    ചെമ്മീൻ - 250g

    മുളക് പൊടി - 1/2 tsp

    കുരുമുളക് പൊടി- 1/2 tsp

    സോയാസോസ്- 1 tsp

    ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്

    എണ്ണ- ആവശ്യത്തിന്

    കുനാഫ ഡോ - ആവശ്യത്തിന്

    തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

    ആദ്യം ചെമ്മീൻ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. ശേഷം ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊട , ഉപ്പ്, സോയാ സോസ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക.

    ശേഷം വുഡൻ സ്റ്റിക്കിൽ ഒരോന്നായി കുത്തിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുനാഫഡോ എടുത്തു ഓരോ ചെമ്മീൻ സ്റ്റിക്കിലും റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗവും കവറാകുന്ന വിധം ചെയ്തെടുക്കുക. ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. സ്വാദിഷ്ടമായ ചെമ്മീൻ കുനാഫ തയ്യാർ.

    TAGS:FoodsRamadan TasteRamadan Special Snacks
    News Summary - Ramadan Taste
