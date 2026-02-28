Begin typing your search above and press return to search.
    Recipes
    Posted On
    28 Feb 2026 9:39 AM IST
    Updated On
    28 Feb 2026 9:39 AM IST

    എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം പംപ്കിൻ സ്‌പൈസ് ലാറ്റെ

    എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം പംപ്കിൻ സ്‌പൈസ് ലാറ്റെ
    ആവശ്യമായ ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    1 മ​ത്ത​ൻ വേ​വി​ച്ച​ര​ച്ച​ത്-1 ക​പ്പ്

    2 ഇ​വാ​പോ​റേ​റ്റ​ഡ് മി​ൽ​ക്ക്-1 ക​പ്പ്

    3 പാ​ൽ -1/2 ക​പ്പ്

    4 ക​ണ്ടെ​ൻ​സ്ഡ് മി​ൽ​ക്ക്-1/4 ക​പ്പ് ആ​വ​ശ്യാ​നു​സ​ര​ണം കൂ​ട്ടു​ക​യും കു​റ​ക്കുക​യും ചെ​യാം.

    5 പ​ട്ട പൊ​ടി​ച്ച​ത്-1/2 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    6 ഇ​ഞ്ചി ചു​ര​ണ്ടി​യ​ത് -1 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    7 വാ​നി​ല എ​സ്സ്വ​ൻ​സ്-1/2 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    8 ബ​ദാം ഫ്ലേ​ക്ക്സ്-1 ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    എ​ല്ലാ ചേ​രു​വ​ക​ളും മി​ക്സി​യി​ലി​ട്ട് അ​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക. ശേ​ഷം ബ​ദാം ഫ്ലേ​ക്ക്സ് ഇ​ട്ട് അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച് ത​ണു​പ്പോ​ടെ വി​ള​മ്പു​ക.

