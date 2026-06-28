Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightഊണ് കേമമാക്കാൻ...
    Recipes
    Posted On
    date_range 28 Jun 2026 4:31 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Jun 2026 4:34 PM IST

    ഊണ് കേമമാക്കാൻ രുചിയൂറും 'പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി'

    text_fields
    bookmark_border
    food
    cancel

    ഇനി ഓണമാകാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ട, വീട്ടിൽ ഊണിനോടൊപ്പം തയാറാക്കാം രുചിയേറും പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി.

    ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ

    പൈനാപ്പിള്‍ - ഒന്ന് (പഴുത്ത് മധുരമുള്ളത്).

    തേങ്ങ - അരമുറി

    പച്ചമുളക് - ആറെണ്ണം

    തൈര് - അരകപ്പ് (പുളിയില്ലാത്തത്)

    പഞ്ചസാര - ഒരു ടീസ്പൂണ്‍

    ജീരകം - കാല്‍ ടീസ്പൂണ്‍

    മഞ്ഞപ്പൊടി -കാല്‍ ടീസ്പൂണ്‍

    മുളകുപൊടി - കാല്‍ ടീസ്പൂണ്‍

    വെളിച്ചെണ്ണ - ആവശ്യത്തിന്

    കടുക് - കാല്‍ ടീ സ്പൂണ്‍

    ചുവന്ന മുളക് - രണ്ട് എണ്ണം

    കറിവേപ്പില - രണ്ട് തണ്ട്

    തയാറാക്കേണ്ട വിധം

    പൈനാപ്പിള്‍ തൊലിയും തണ്ടും കളഞ്ഞ് ചെറുതായി നുറുക്കിയെടുക്കണം. നുറുക്കിയ പൈനാപ്പിള്‍ ഉപ്പും ചേര്‍ത്ത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം. പൈനാപ്പിളിന് മധുരം കുറവാണെങ്കില്‍ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേര്‍ക്കാം. ശേഷം പൈനാപ്പിള്‍ മിശ്രിതത്തില്‍ മഞ്ഞപ്പൊടി, മുളകുപൊടി, നീളത്തില്‍ കീറിയ നാല് പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേര്‍ത്ത് വേവിക്കണം.

    ഇവ വെന്തുകുറുകി വരുമ്പോള്‍ നന്നായി അരച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ, ജീരകം, കടുക്, പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേര്‍ത്ത് അഞ്ചുമിനിറ്റ് കൂടി വേവിക്കണം. കറി കുറുകിവരുമ്പോള്‍ തൈര് കൂടി ചേര്‍ത്ത് തീ അണക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയില്‍ കടുക്, ചുവന്ന മുളക്, കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേര്‍ത്തുള്ള കടുകുവറുക്കല്‍ കൂടി ചേര്‍ത്താല്‍ പൈനാപ്പില്‍ പച്ചടി തയാർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:FoodsPineapplePineapple PachadirecipeFood Recipe
    News Summary - Pineapple pachadi are a delicious way to enhance your meal
    Similar News
    Next Story
    X