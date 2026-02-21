Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightപൈ​നാ​പ്പി​ൾ ബ്രെ​ഡ്...
    Recipes
    Posted On
    date_range 21 Feb 2026 1:48 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Feb 2026 1:48 PM IST

    പൈ​നാ​പ്പി​ൾ ബ്രെ​ഡ് ഹ​ഗ്

    text_fields
    bookmark_border
    പൈ​നാ​പ്പി​ൾ ബ്രെ​ഡ് ഹ​ഗ്
    cancel

    ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    പൈ​നാ​പ്പി​ൾ

    പ​ഞ്ച​സാ​ര

    വി​പ്പി​ങ് പൗ​ഡ​ർ

    ഫ്ര​ഷ് ക്രീം

    ​ക​ണ്ട​ൻ​സ്ഡ് മി​ൽ​ക്ക്

    പാ​ൽ

    കാ​ര​മ​ൽ പൗ​ഡ​ർ

    ബ്രെ​ഡ്

    ആ​പ്പി​ൾ, ബ​ദാം

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    സ്റ്റെ​പ്പ് ഒ​ന്ന്:

    ആ​ദ്യം പൈ​നാ​പ്പി​ൾ ചെ​റി​യ ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മു​റി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് പ​ഞ്ച​സാ​ര ചേ​ർ​ത്ത് വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ തി​ള​പ്പി​ക്കു​ക.

    പൈ​നാ​പ്പി​ൾ മൃ​ദു​വാ​കു​മ്പോ​ൾ ഗ്യാ​സ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്യാം. തു​ട​ർ​ന്ന്, അ​ത് സാ​ധാ​ര​ണ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ ത​ണു​പ്പി​ക്കാം.

    സ്റ്റെ​പ്പ് ര​ണ്ട്:

    അ​ടു​ത്ത​താ​യി, ഒ​രു മി​ക്സ​ർ ഗ്രൈ​ൻ​ഡ​ർ എ​ടു​ത്ത് ഇ​നി​പ്പ​റ​യു​ന്ന ചേ​രു​വ​ക​ൾ ചേ​ർ​ക്കു​ക:

    വി​പ്പി​ങ് പൗ​ഡ​ർ, ഫ്ര​ഷ് ക്രീം, ​ക​ണ്ട​ൻ​സ്ഡ് മി​ൽ​ക്ക്, കു​റ​ച്ച് പാ​ൽ, കാ​ര​മ​ൽ പൗ​ഡ​ർ (കാ​ര​മ​ൽ പു​ഡ്ഡി​ങ് പാ​യ്ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് - കാ​ര​മ​ൽ പൗ​ഡ​ർ മാ​ത്രം എ​ടു​ക്കു​ക) ഈ ​ചേ​രു​വ​ക​ളെ​ല്ലാം ന​ന്നാ​യി ബ്ലെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു ഇ​ള​ക്കി മി​ശ്രി​തം മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക.

    സ്റ്റെ​പ്പ് മൂ​ന്ന്:

    ഇ​നി ഒ​രു പു​ഡ്ഡി​ങ് ട്രേ ​എ​ടു​ക്കു​ക. ഒ​രു പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ കു​റ​ച്ച് പാ​ൽ ഒ​ഴി​ക്കു​ക, ബ്ര​ഡ് ക​ഷ്ണ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ൽ മു​ക്കി പു​ഡ്ഡി​ങ് ട്രേ​യി​ൽ വ​യ്ക്കു​ക. ശേ​ഷം ബ്ലെ​ൻ​ഡ​ഡ് ക്രീം ​മി​ശ്രി​തം ബ്രെ​ഡി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ഒ​ഴി​ക്കു​ക. തു​ട​ർ​ന്ന്, വേ​വി​ച്ച പൈ​നാ​പ്പി​ൾ ക​ഷ്ണ​ങ്ങ​ളും ചെ​റി​യ ആ​പ്പി​ൾ, ബ​ദാം ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ മു​ക​ളി​ൽ ചേ​ർ​ക്കു​ക. മ​റ്റൊ​രു ലെ​യ​ർ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ഇ​തേ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാം. അ​വ​സാ​നം, റ​ഫ്രി​ജ​റേ​റ്റ​റി​ൽ വെ​ച്ച് ത​ണു​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം ഇ​ഫ്താ​റി​നൊ​പ്പം വി​ള​മ്പാം. ഇ​ഫ്താ​ർ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തു​മ തേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പ​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​വു​ന്ന ന​ല്ലൊ​രു വി​ഭ​വ​മാ​ണ് പൈ​നാ​പ്പി​ൾ ബ്രെ​ഡ് ഹ​ഗ്.


    റമദാൻ രുചിയെഴുതൂ; സമ്മാനം നേടൂ

    ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ‘റ​മ​ദാ​ൻ രു​ചി’​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​ഫ്താ​ർ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ രു​ചി​ക്കൂ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കി സ​മ്മാ​നം നേ​ടാം. റെ​സി​പ്പി, വി​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ, സ്വ​ന്തം ഫോ​ട്ടോ സ​ഹി​തം അ​യ​ക്കു​ക. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. ഒ​പ്പം മി​ക​ച്ച രു​ചി​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​വും.

    qatar@gulfmadhyamam.net , 5528 4913

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ramadan recipeqatar-newsFood Recipegulf news malayalam
    News Summary - Pineapple Bread Hug
    Similar News
    Next Story
    X