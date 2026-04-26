Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightപാൻ ഫ്രയ്ഡ് പനീർ
    Recipes
    Posted On
    date_range 26 April 2026 3:14 PM IST
    Updated On
    date_range 26 April 2026 3:14 PM IST

    പാൻ ഫ്രയ്ഡ് പനീർ

    text_fields
    bookmark_border
    പാൻ ഫ്രയ്ഡ് പനീർ
    cancel

    എല്ലാ വെജിറ്റേറിയൻകാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടർ ആണ് പനീർ ടിക്ക. ഇത് പാനിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ വെച്ച് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം

    ചേരുവകൾ

    പനീര്‍ - 200 ഗ്രാം

    മുളകുപൊടി - 2 ടീസ്പൂണ്‍

    കുരുമുളകുപൊടി - അര ടീസ്പൂണ്‍

    ഗരംമസാല - അര ടീസ്പൂണ്‍

    മഞ്ഞള്‍പൊടി - 1 നുള്ള്

    ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത്‌ - 1 ടേബിള്‍സ്പൂണ്‍

    തൈര് - 2 ടേബിള്‍സ്പൂണ്‍

    വെണ്ണ - 1 ടേബിള്‍സ്പൂണ്‍

    ഉപ്പ് - കാൽ ടീസ്പൂണ്‍

    തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

    പനീര്‍ 2 ഇഞ്ച്‌ നീളത്തില്‍ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിക്കുക. മുറിച്ചെടുത്ത കഷ്ണങ്ങളില്‍ ഒരു ഫോര്‍ക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളിടുക. മുളകുപൊടി, കുരുമുളകുപൊടി, ഗരംമസാല, മഞ്ഞള്‍പൊടി, ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത്‌, ഉപ്പ് എന്നിവ തൈര് ചേര്‍ത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാക്കുക. ഈ മിശ്രിതം പനീരില്‍ പുരട്ടി കുറഞ്ഞത്‌ 20 മിനിറ്റ് വയ്ക്കുക. ഒരു നോണ്‍ സ്റ്റിക്ക് പാനില്‍ 1 ടേബിള്‍സ്പൂണ്‍ വെണ്ണ ചൂടാക്കി, പനീര്‍ ഇട്ട് ചെറുതീയില്‍ ഇരുവശവും ബ്രൌണ്‍ നിറമാകുന്നവരെ മൊരിച്ചെടുക്കുക.സംഭവം റെഡി.ചൂടോടെ വിളമ്പാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Butterpaneerfood and reciepe
    News Summary - Pan-Fried Paneer
    X