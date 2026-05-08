Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightഇനി അനായാസം വീട്ടിൽ...
    Recipes
    Posted On
    date_range 8 May 2026 2:01 PM IST
    Updated On
    date_range 8 May 2026 2:28 PM IST

    ഇനി അനായാസം വീട്ടിൽ തയാറാക്കാം ആരോഗ്യപ്രദമായ പീനട്ട് ബട്ടർ

    text_fields
    bookmark_border
    food recipes
    cancel
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട പീനട്ട് ബട്ടർ ഇനി കടകളിൽ നിന്നും വാങ്ങേണ്ട, വീട്ടിൽ അനായാസം തയാറാക്കാം...

    ചേരുവകൾ

    പച്ച നിലക്കടല - 1½ കപ്പ് (200 ഗ്രാം)

    ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്

    ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പീനട്ട് ഓയിൽ - 1 മുതൽ 2 ടീസ്പൂൺ

    തയാറാക്കുന്ന വിധം

    നിലക്കടല ചെറു തീയിൽ വറുത്തെടുക്കുക. ഇത് ചെറുതായി തണുപ്പിച്ച് തൊലികൾ നീക്കം ചെയ്യുക. മിക്‌സർ ജാറിലേക്ക് നിലക്കടലയിട്ട് 1-2 മിനിറ്റ് നേരം നന്നായി അരക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപ്പും എണ്ണയും ചേർക്കുക. മധുരമുള്ള പീനട്ട് ബട്ടറാണ് തയാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയോ തേനോ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. നന്നായി ക്രീം രൂപത്തിലാകുന്നതുവരെ അരച്ചെടുക്കുക.

    ഇത് വായു കടക്കാത്ത ജാറിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചോ അല്ലാതെയോ സൂക്ഷിക്കാം. ഒരാഴ്ചവരെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പീനട്ട് ബട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം. മിതമായ അളവിൽ കുട്ടികൾക്കടക്കം ദിവസവും ഈ പീനട്ട് ബട്ടർ നൽകാവുന്നതാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:peanut Butter#recipesFood RecipesFood Recipe
    News Summary - Now you can easily prepare healthy peanut butter at home
    Similar News
    Next Story
    X