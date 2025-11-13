Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightശിശുദിനം കളറാക്കാം;...
    Recipes
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 2:40 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 2:40 PM IST

    ശിശുദിനം കളറാക്കാം; മഗ്ഗിലുണ്ടാക്കാം സ്വാദിഷ്ടമായ ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണി

    text_fields
    bookmark_border
    recipes
    cancel
    camera_alt

    മഗ്ഗ് ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണി

    Listen to this Article

    കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണി ഇനി മഗിലുണ്ടാക്കാം. മുട്ടയും വേണ്ട മൈക്രോവേവ് ഓവനും വേണ്ട. 15 മിനിറ്റിൽ സ്വാദിഷ്ടമായ മഗ് ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണി തയാർ.

    ചേരുവകൾ

    മൈദ-4 ടേബിൾസ്പൂൺ

    പഞ്ചസാര-4 ടേബിൾസ്പൂൺ

    കൊക്കോ പൗഡർ-2 ടേബിൾസ്പൂൺ

    ബേക്കിംഗ് പൗഡർ-1/4 ടീസ്പൂൺ

    ഉപ്പ്-ഒരു നുള്ള്

    പാൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം-3 ടേബിൾസ്പൂൺ

    എണ്ണ-3 ടേബിൾസ്പൂൺ

    വാനില എസ്സെൻസ്-1/2 ടീസ്പൂൺ

    ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്‌സ് (ഓപ്ഷണൽ)-1 ടേബിൾസ്പൂൺ

    തയാറാക്കുന്ന വിധം

    ഒരു മഗ്ഗിലേക്ക് മൈദ, പഞ്ചസാര, കൊക്കോ പൗഡർ, ബേക്കിങ് പൗഡർ, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. ഇതിലേക്ക് പാൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം, എണ്ണ, വാനില എസ്സെൻസ് എന്നിവ ചേർക്കുക. കട്ടകളില്ലാതെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. അധികം ഇളക്കി മാവ് കട്ടിയാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്‌സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് ചെറുതായി ഇളക്കുക.

    ഒരു വലിയ കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കുക. അതിനുള്ളിൽ ഒരു റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്റ്റാൻഡ് വെക്കുക. പാത്രം അടച്ച് ഇടത്തരം തീയിൽ 5 മിനിറ്റ് ചൂടാക്കുക. ഇത് ഒരു തരം താൽക്കാലിക ഓവനായി പ്രവർത്തിക്കും. തയാറാക്കിയ മഗ് ഈ സ്റ്റാൻഡിന് മുകളിൽ വെക്കുക. പാത്രം അടച്ച്, തീ ലോ ഫ്ലേമിൽ വെച്ച് 20 മുതൽ 25 മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്യുക. തുറന്നു നോക്കി വെന്തെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. സ്വാദിഷ്ടമായ മഗ് ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണി റെഡി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ChocolateChildren's DayFood RecipesBrownie Cake
    News Summary - make delicious chocolate brownies in a mug
    Similar News
    Next Story
    X