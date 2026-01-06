പോഷക സമ്പുഷ്ടമായ വെജിറ്റബിൾ ഇഡലി തയാറാക്കാം

പോഷക സമ്പുഷ്ടമായ വെജിറ്റബിൾ ഇഡലി തയാറാക്കാംtext_fields
നാരുകളും വിറ്റാമിനുകളും അടങ്ങിയതും കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു വിഭവമാണ് വെജിറ്റബിൾ ഇഡലി. അരിയും ഉഴുന്ന് പരിപ്പും അരിഞ്ഞ പച്ചക്കറികൾ ചേർത്ത് തയാറാക്കുന്നതാണ് ഇത്.
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
- അരി – 1 കപ്പ്
- ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് – 1/2 കപ്പ്
- ചെറുതായി അരിഞ്ഞ പച്ചക്കറികൾ (കാരറ്റ്, ബീൻസ്, പയർ, ഉള്ളി തുടങ്ങിയവ) – 1/2 കപ്പ്
- മല്ലിയില – 2 ടേബിൾസ്പൂൺ (ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്)
- ഇഞ്ചി – 1 ടി.സ്പൂൺ (ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്)
- ഉപ്പ് – ആവശ്യത്തിന്
- വെള്ളം – ആവശ്യത്തിന്
തയാറാക്കുന്ന വിധം
ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക്, ഉഴുന്നുപരിപ്പ് എന്നിവ പൊട്ടിക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് വഴറ്റുക. അരിഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്ന കാരറ്റ്, ബീൻസ്,പയർ എന്നിവ ചേർത്ത് 2-3 മിനിറ്റ് ചെറുതായി വഴറ്റുക (പച്ചക്കറികൾ പാതി വെന്താൽ മതി). ഈ കൂട്ട് ചൂടാറിയ ശേഷം ഇഡലി മാവിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. കൂടെ മല്ലിയിലയും ചേർക്കാം.
ഇഡലി തട്ടിൽ അല്പം എണ്ണ തടവി മാവ് ഒഴിച്ച് 10-12 മിനിറ്റ് ആവിയിൽ വേവിക്കുക. രുചികരമായ വെജിറ്റബിൾ ഇഡലി തയ്യാർ! ഇത് തേങ്ങ ചമ്മന്തിയുടെയോ സാമ്പാറിന്റേയോ കൂടെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register