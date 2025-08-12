Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Recipes
    Posted On
    12 Aug 2025 2:34 PM IST
    Updated On
    12 Aug 2025 3:30 PM IST

    ബീറ്റ്​റൂട്ട് ഹൽവ ചൂടോടെ​ കഴിക്കാം...

    Beetroot Halwa
    ബീറ്റ്​റൂട്ട് ഹൽവ

    ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ

    • ബീറ്റ്​റൂട്ട്​​- 4​ കപ്പ്​
    • നെയ്യ്- 2​ ടീസ്​പൂൺ
    • പാൽ- 1 1/2 കപ്പ്​
    • ഏലക്കപ്പൊടി- 1/2 ടീസ്​പൂൺ
    • പഞ്ചസാര- 5​ ടീസ്​പൂൺ
    • കശുവണ്ടി പൊടിച്ചത്​- 1/4 കപ്പ്​
    • ബദാം - ആവശ്യത്തിന്​
    • പിസ്​ത - ആവശ്യത്തിന്​
    • ഉണക്ക മുന്തിരി- ആവശ്യത്തിന്​

    തയാറാക്കേണ്ടവിധം:

    ചെറുതായി ചൂടാക്കിയ നോൺസ്റ്റിക്​ പാത്രത്തിൽ ഒരു സ്​പൂൺ നെയ്യ്​ ഒഴിക്കുക. ഇത്​ ചൂടായ ശേഷം കട്ടി കുറച്ച്​ ചീകിയെടുത്ത ബീറ്റ്​റൂട്ട്​ അതിലിട്ട്​ ഇളക്കുക. ചെറിയ തീയിൽ പത്തു മിനിറ്റിൽ താഴെ​ വേവിക്കുക. അതിലേക്ക്​ പാൽ ഒഴിച്ച്​ നന്നായി ഇളക്കി പരമാവധി പത്ത്​ മിനിറ്റ്​ വരെ മൂടിവെച്ച്​ ചെറുതീയിൽ വേവിക്കുക.

    തുടർന്ന്​ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ​ഒരു സ്​പൂൺ നെയ്യ്​ കൂടി ഒഴിച്ച്​ നന്നായി ഇളക്കി അഞ്ചു മിനിറ്റോളം ചെറുതീയിൽ വേവിക്കുക. അതിനു ശേഷം ഏലക്കപ്പൊടിയും കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ് പൊടിച്ചതും ചേർത്ത്​ നന്നായി ഇളക്കി മിശ്രിതം കുഴമ്പുരൂപം വിട്ട്​ കട്ടിയാകുന്ന സമയത്ത്​ വാങ്ങുക.

    ബീറ്റ്​റൂട്ട്​​ ഹൽവ റെഡി. ഇതിനുശേഷം ബദാം, പിസ്​ത എന്നിവ കട്ടി കുറച്ച്​ അരിഞ്ഞെടുത്തതും മുന്തിരിയും ചേർത്ത്​ അലങ്കരിക്കുക. ചൂടോടെയും തണുപ്പിച്ചും ഉപയോഗിക്കാം.

