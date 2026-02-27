Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightകി​സ്കി​യ
    Recipes
    Posted On
    date_range 27 Feb 2026 7:23 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Feb 2026 7:30 AM IST

    കി​സ്കി​യ

    text_fields
    bookmark_border
    കി​സ്കി​യ
    cancel

    ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    1. ഗോ​ത​മ്പ് കു​ത്തി​ച്ചേ​റി​യ​ത് - 1/2 ലി​റ്റ​ർ

    2. തേ​ങ്ങ - ഒ​രു മു​റി

    3. ഇ​റ​ച്ചി ചെ​റി​യ ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി മു​റി​ച്ച​ത്

    - 200 ഗ്രാം

    4. ​പ​ട്ട - 2 ഇ​ഞ്ച് ക​ഷ​ണം

    5. നെ​യ്യ് - 2 ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ

    6. ചെ​റി​യ ഉ​ള്ളി പൊ​ടി​യാ​യി മു​റി​ച്ച​ത്

    - 2 ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ

    പാ​കം ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ധം

    ഗോ​ത​മ്പ് ക​ഴു​കി ഒ​രു പാ​ത്ര​ത്തി​ലി​ട്ട് ഇ​റ​ച്ചി​യും പ​ട്ട​യും ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വെ​ള്ള​വും ഒ​ഴി​ച്ച് വേ​വി​ക്കു​ക. തേ​ങ്ങ ചി​ര​കി ഒ​ന്നാം പാ​ലും ര​ണ്ടാം പാ​ലും എ​ടു​ക്ക​ണം. ഗോ​ത​മ്പ് പ​കു​തി വേ​വാ​യാ​ൽ ര​ണ്ടാം പാ​ൽ ഒ​ഴി​ച്ച് ന​ല്ല​പോ​ലെ വേ​വി​ക്ക​ണം. വെ​ന്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ഇ​റ​ച്ചി​ക്ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യേ​കം എ​ടു​ത്ത് പി​ച്ചി വെ​ക്ക​ണം. വെ​ന്ത ഗോ​ത​മ്പി​ൽ ഒ​ന്നാം പാ​ലും പി​ച്ചി​യ ഇ​റ​ച്ചി ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ത്ത് ഒ​ന്നു​കൂ​ടി തി​ള​പ്പി​ച്ച് ഇ​റ​ക്കു​ക. ഒ​രു പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ നെ​യ്യ് ഒ​ഴി​ച്ച് ചൂ​ടാ​കു​മ്പോ​ൾ ഉ​ള്ളി​യി​ട്ട് മൂ​പ്പി​ക്ക​ണം. ഉ​ള്ളി പൊ​ൻ​നി​റ​മാ​യാ​ൽ ഇ​റ​ക്കി ഗോ​ത​മ്പി​ൽ ചേ​ർ​ത്ത് ഇ​ള​ക്ക​ണം. പ​ഞ്ച​സാ​ര​യോ അ​ച്ചാ​റോ കൂ​ട്ടി ചൂ​ടോ​ടെ ക​ഴി​ക്കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:tasty foodUAEFood ExploreEasy RecipeFood Recipe
    News Summary - Kiskia
    Similar News
    Next Story
    X