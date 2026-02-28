Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Recipes
    Posted On
    date_range 28 Feb 2026 1:26 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Feb 2026 1:27 PM IST

    കീ​മ സ​മൂ​സ

    കീ​മ സ​മൂ​സ
    ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    മി​ൻ​സ്ഡ് മീ​റ്റ് ചി​ക്ക​ൻ / ബീ​ഫ്-400 ഗ്രാം

    ​സ​വാ​ള -1

    പ​ച്ച​മു​ള​ക് -ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്

    ചി​ല്ലി ഫ്ലേ​ക്സ് -1 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    ഇ​ഞ്ചി -വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി -2 ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ

    മ​ല്ലി​പൊ​ടി -1 ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ

    പെ​രും ജീ​ര​ക പൊ​ടി -1/2 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    കു​രു​മു​ള​ക് പൊ​ടി -1 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    മ​ഞ്ഞ​ൾ പൊ​ടി -1/2 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    ഉ​പ്പ് -ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്

    മ​ല്ലി​യി​ല -ഒ​രു പി​ടി

    വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ

    സ​മൂ​സ ഷീ​റ്റ്

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    ഒ​രു പാ​നി​ൽ 4 ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ ഒ​ഴി​ച്ച് വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി, ഇ​ഞ്ചി ചെ​റു​താ​യി അ​രി​ഞ്ഞ​തും ചേ​ർ​ത്ത് വ​ഴ​റ്റു​ക. വ​ഴ​ന്നു വ​രു​മ്പോ​ൾ ക​ഴു​കി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ മി​ൻ​സ്ഡ് മീ​റ്റ് ഇ​ട്ടു വ​ഴ​റ്റു​ക. ശേ​ഷം പ​ച്ച​മു​ള​ക്, ചി​ല്ലി ഫ്ലേ​ക്സ്, മ​ല്ലി പൊ​ടി, പെ​രും ജീ​ര​ക പൊ​ടി​ർ, ഉ​പ്പ്, മ​ഞ്ഞ​ൾ പൊ​ടി എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് വ​ഴ​റ്റി​യ​തി​ന് ശേ​ഷം ഗ്രീ​ൻ ചി​ല്ലി പേ​സ്റ്റ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ചെ​റു​താ​യി അ​രി​ഞ്ഞ പ​ച്ച​മു​ള​ക് ചേ​ർ​ത്തു ന​ന്നാ​യി ഹൈ ​ഫ്ലേ​മി​ൽ ര​ണ്ടു മി​നു​ട്ട് വ​ഴ​റ്റു​ക. ശേ​ഷം എ​ട്ടു മി​നു​ട്ട് ചെ​റി​യ ഫ്ലേ​മി​ൽ വെ​ക്കു​ക.

    ശേ​ഷം ചെ​റു​താ​യി നു​റു​ക്കി​യ സ​വാ​ള ചേ​ർ​ത്ത് വ​ഴ​റ്റി​യ, ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ അ​ര ടീ​സ്പൂ​ൺ ഗ​രം മ​സാ​ല​യും മ​ല്ലി​യി​ല​യും ചേ​ർ​ത്ത് മാ​റ്റി വെ​ക്കു​ക. സ​മൂ​സ ഷീ​റ്റ് എ​ടു​ത്തു മ​ട​ക്കി​യ ശേ​ഷം ര​ണ്ടു ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ ഫി​ല്ലി​ങ് നി​റ​ച്ചു എ​ണ്ണ​യി​ൽ പൊ​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യോ എ​യ​ർ ഫ്രൈ ​ചെ​യ്തെ​ടു​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യാം. മു​ക​ളി​ൽ ചെ​റു​താ​യി അ​രി​ഞ്ഞ മ​ല്ലി​യി​ല വി​ത​റി ഗ്രീ​ൻ ച​ട്നി സോ​സി​ന്റെ കൂ​ടെ ക​ഴി​ക്കാം.

    മാധ്യമം റമദാൻ രുചിയിലേക്ക് റെസിപ്പി അയക്കാൻ qatar@gulfmadhyamam.net, വാട്സാപ്പ്: 5528 4913

    Show Full Article
